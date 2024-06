Acr Messina, non sarà Domenico Roma il direttore sportivo nella prossima stagione

L'ormai ex ds del Messina si è accordato con il Foggia fino al 30 giugno 2025

MESSINA – Non sarà Domenico Roma il ds dell’Acr Messina nella prossima stagione. Lo ha annunciato la stessa società con una nota in cui “ringrazia il direttore sportivo Domenico Roma per il prezioso lavoro svolto nella stagione 23/24, conclusa col raggiungimento dell’obiettivo fissato ad inizio campionato”. Al direttore sportivo, l’Acr Messina “augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. Contestualmente, il Calcio Foggia 1920 ha annunciato “con grande entusiasmo la nomina di Domenico Roma come nuovo Direttore Sportivo”. Roma ha firmato un contratto che lo legherà al club pugliese dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025.