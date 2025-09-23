Addio a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano

Nata a Tunisi da genitori siciliani, aveva 87 anni. Ed è morta a Parigi, dove viveva

Aveva 87 anni ed è morta stasera a Nemours, vicino Parigi, dove abitava. L’annuncio è stato del suo agente: Claudia Cardinale non c’è più. Accanto a lei c’erano i figli. Così il programma “Sottovoce” di RaiUno, in occasione di un’intervista di Marzullo, la ricordava: “Simbolo di un’italianità intensa e autentica. Nata a Tunisi da genitori siciliani, ha conquistato il cinema con talento naturale e carisma. Diversa dalle dive convenzionali, era una bellezza spontanea, forte e affascinante. La sua voce roca, lo sguardo profondo e la presenza scenica l’hanno resa unica e indimenticabile”.

Impossibile non pensare a “Il gattopardo” di Visconti, “8½” di Fellini, “Il Bell’Antonio” di Bolognini, “La ragazza con la valigia” di Zurlini, “La ragazza di Bube” di Comencini, “I professionisti” di Brooks, “C’era una volta il West” di Leone e tantissimi altri film fra l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti. Da sessantenne, si cimentò per la prima volta con il teatro e fu l’inizio di un’altra grande passione.

Sensualità, libertà, bellezza, malizia e purezza, personalità: sono tante le sfaccettature di Claudia Cardinale impresse sul grande schermo. Ed è riduttivo, forse, ma necessario ricordarla come icona del cinema italiano, valorizzata da grandi registi.

Nella foto l’attrice nel programma Rai “Sottovoce”.