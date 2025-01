Addio a Nando Ballariano, lo storico fotografo è morto a 85 anni

Per decenni è stato al fianco del Messina calcio. Si è spento nella notte dopo una lunga malattia

MESSINA – Messina dice addio a Nando Ballariano, storico fotografo e fotoreporter, morto nella notte tra il 17 e il 18 gennaio all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. Ballariano (nella foto pubblicata sul suo profilo ufficiale Facebook durante una partita allo stadio Franco Scoglio) è stato al fianco della città e del Messina calcio per decenni, raccontando le evoluzioni non soltanto della squadra ma di tutto il territorio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore dei tantissimi che lo hanno conosciuto e lo hanno ricordato in queste ore sui social.

