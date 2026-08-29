Addio al maestro messinese Antonino Fogliani, aveva 50 anni

Le condizioni del direttore d'orchestra si sono aggravate negli ultimi giorni. Un lutto per la musica e la cultura

Lutto per la cultura e la musica e pure per la città di Messina. A soli 50 anni è morto il maestro e direttore d’orchestra messinese Antonino Fogliani. Era malato da tempo e le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni.

Tanti gli attestati di stima sui social e i pensieri per la moglie Angelica e il figlio Lorenzo.

Il Teatro Massimo: “Alla musica ha dedicato la sua vita con passione, sensibilità e generosità”

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo “ricorda con profondo affetto e grande stima Antonino Fogliani, direttore d’orchestra di profonda competenza musicale, che alla musica ha dedicato la sua vita con passione, sensibilità e generosità. Vogliamo ricordarlo nel gesto più puro e sublime della direzione d’orchestra: quel gesto che nasce nel silenzio e diventa musica, che per un istante tiene insieme il tempo, gli artisti e chi ascolta. E forse è proprio la musica a custodire ciò che il tempo sembra portarci via, perché continua a far vivere, nell’ascolto e nella memoria, ciò che abbiamo amato. Alla sua memoria, alla sua musica e a tutti i suoi cari va il nostro pensiero più affettuoso”

A sua volta, il Conservatorio di Palermo “piange la prematura scomparsa del Maestro Antonino Fogliani, titolare della cattedra di Direzione d’orchestra e artista di straordinario talento, instancabile protagonista della vita musicale e impegnato da anni in prestigiose attività artistiche in ambito internazionale. La comunità accademica si stringe con profonda commozione alla famiglia del Maestro Fogliani, alla quale esprime le più sentite condoglianze. Che la musica, alla quale ha dedicato la sua vita, continui a custodirne la memoria”.

La sua pagina Facebook è densa degli impegni musicali che lo animavano e il 29 giugno aveva festeggiato i suoi 50 anni nella cittadina svizzera di Cadempino.

Foto dalla pagina Fb del maestro.