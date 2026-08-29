“Aiuto, mi ha picchiata”. Codice rosso a Giardini Naxos

Carabinieri arrestano 44enne che aveva percosso violentemente la ex, costringendola a dormire all'aperto

E’ in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa il 44enne bloccato dai carabinieri a Giardini Naxos, dopo la richiesta di intervento della vittima. La giovane donna ha chiamato il 112 sotto choc e in lacrime, raccontando di essere stata picchiata e costretta a dormire sulle scale del residence dove abitava dall’ex compagno, di origine tunisina.

La chiamata al 112 e il codice rosso

L’uomo era già finito davanti al giudice per gli stessi fatti, commessi in precedenza, tanto che aveva il divieto di avvicinamento, violato. La donna, che ha fatto scattare il codice rosso, aveva grossi lividi ed altri segni evidenti di percosse ed era sotto choc, così i militari della stazione giardinese hanno chiamato il 118 ed un’ambulanza ha trasportato la vittima all’ospedale di Taormina per le cure necessarie.

Vittima spaventata e coperta di lividi, ex compagno in carcere

Gli accertamenti dell’Arma hanno rivelato che, nel pomeriggio precedente, la donna era stata dapprima percossa

violentemente dall’ex compagno, il quale l’avrebbe poi anche vessata e molestata verbalmente, fino a costringerla a trascorrere la notte sulle scale del residence ove alloggiava. Tra l’altro, durante l’ispezione dei luoghi, i militari hanno rilevato anche la presenza di tracce di sangue, verosimilmente riconducibili alla violenta aggressione che aveva subito dalla malcapitata. Il 44enne, di origine tunisina, è ora dietro le sbarre del penitenziario di Gazzi in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.