Vigilia di Acr Messina – Messana Riviera, parla mister Torrisi: “Dobbiamo creare emozioni nei tifosi”

Domenica il debutto ufficiale al Franco Scoglio calcio d'inizio ore 16:30. Le parole dei due tecnici, Cosimini: "Viviamo sulle ali dell'entusiasmo"

MESSINA – L’Acr Messina sprofondato in Eccellenza pronto subito a risalire la china e la prima partita ufficiale sarà l’andata di Coppa Eccellenza Sicilia contro la Messana Riviera, altra squadra cittadina. La sfida tra le due peloritane è in programma domenica 30 agosto alle ore 16:30 allo Stadio Franco Scoglio. Di seguito le parole di mister Alfio Torrisi alla vigilia del primo impegno ufficiale di questo nuovo Messina.

Torrisi: “Voglio una squadra feroce”

Le parole alla vigilia di mister Torrisi: “Un mese e due giorni di lavoro da quando abbiamo iniziato, più che esame sono curioso di vedere a che punto è il nostro progetto tattico. Nella gara ufficiale sarà tutto diverso, sarà una partita importantissima come lo saranno tutte, sia per l’obiettivo che vogliamo raggiungere che la responsabilità che ci impone la maglia che indossiamo. Voglio vedere l’atteggiamento, deve essere la base del nostro percorso, la tattica emotiva che non si insegna da nessuna parte. La mia squadra deve essere feroce, cattiva e prendersi quello che vuole anche con la forza. Sotto il percorso tattico deve essere graduale e costante. Siamo ripartiti da zero con una squadra nuova e questo va considerato, dobbiamo avere voglia di apprendere e crescere per diventare squadra. Dobbiamo mettere le cose in chiaro ad ogni partita rispettando ogni squadra, l’importante sarà non chi prova a vincere ma chi vince. Preoccupazione non ce n’è, abbiamo lavorato in modo eccelso, c’è curiosità, sulla forza delle nostra rosa ci sono pochi dubbi, ringrazio la società che ci ha permesso di scegliere i migliori giocatori. Ringrazio il direttore Pellegrino per la costanza del lavoro, ho fatto richieste importanti senza alternative e abbiamo preso tutti i nostri obiettivi e quindi è un grande lavoro fatto. Qualora questa squadra peccasse di sufficienza e che le partite si vincono sole diventa tutto più difficile, dobbiamo essere più feroci dei nostri avversari. Se siamo bravi riusciamo a far giocare over e under, il Messina in campo sarà agguerrito e andrà forte, chi durante la settimana non va forte difficilmente non va in campo. Avremo i nostri standard per andare a mille, non accetto intermittenza, pause mentali e non possiamo permettercele. Vedremo un Messina frizzante che corre e non avrà mai un giocatore che perde palla e guarda. Il Messina deve recuperare una piazza delusa e la proprietà ha fatto il massimo per riavvicinare la gente allo stadio, non dobbiamo chiamarli ma creare emozioni e fargli tornare il bisogno di vedere la squadra e lo facciamo attraverso il gioco, le vittorie e la costruzione delle vittorie. Abbiamo anche un obiettivo morale e non solo sportivo di riavvicinare il Messina ai bambini piccoli e farla tornare la squadra del cuore”.

Sull’avversario e come giocherà il Messina svela: “Sull’avversario Messana Riviera abbiamo pochissime notizie, è una squadra che non ha giocato partite ufficiali, nel passato hanno sempre puntato sulla crescita dei giovani, a prescindere da quello che può darci la Coppa dobbiamo riuscire ad auto motivarci. Il nostro primo obiettivo resta il campionato, ma trionfare in una Coppa è sempre qualcosa di bello, la partita di domani deve iniziare nella nostra mente a sognare e poi il sogno va raggiunto col lavoro. Ho tanta scelta offensiva, Kragl con me ha sempre fatto l’esterno a piede invertito, ma ho sei giocatori offensivi e dobbiamo essere bravi a farli coesistere anche a partita in corso visto che la mia richiesta anche di dispendio fisico è importante”.

Sul mercato del Messina commenta: “Soddisfatto del mercato è dire poco, sono felicissimo, tutti i nostri obiettivi sono stati raggiunti e non abbiamo bisogno di prendere altro. Ho 24 giocatori che con questa categoria c’entra poco. Il nostro mercato è nettamente chiuso, la società è molto attenta sugli under e quindi non escludo che possa arrivare qualche altro giovane, sia per completare un po’ la rosa e l’Under 19 e costruire le basi per il futuro”.

Il pre partita in casa Messana Riviera

Si chiude oggi la settimana tipo in vista dell’esordio di Coppa Italia contro il Messina. Ragazzi di mister Cosimini, che in settimana si sono allenati duramente sul sintetico di Nizza di Sicilia, svolgendo sedute atletiche e tattiche per arrivare pronti al doppio confronto con i giallorossi, nella giornata di venerdì invece, sopralluogo allo stadio “Franco Scoglio” per iniziare a prendere le misure con il campo.

“Durante la settimana ci siamo allenati a Nizza – spiega mister Cosimini – oggi abbiamo avuto la possibilità di fare un sopralluogo qui al San Filippo. In generale la squadra si è allenata bene tutta la settimana e siamo pronti finalmente per esordire domenica. C’è molto entusiasmo da parte dei ragazzi, è normale, non è una partita come le altre. Giochiamo contro il Messina, la squadra della città. Noi siamo un gruppo di ragazzi che vogliono fare bene e viviamo sulle ali dell’entusiasmo. Per quanto riguarda la condizione fisica ricordiamoci che siamo comunque in preparazione, magari qualche giocatore avrà ancora bisogno di qualche giorno di tempo per potersi mettere in forma. Ormai ci siamo quasi, noi vogliamo questa partita e cercheremo di approcciarla nel miglior modo possibile”.

Prevendita Acr Messina – Messana Riviera

È aperta la prevendita per la gara di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. La partita si giocherà al Franco Scoglio alle ore 16:30 di domenica 30 agosto. Per assistere alla partita i prezzi sono i seguenti: Curva e tribuna B 10€+prevendita, Tribuna A Centrale 15€ + prevendita. I bambini fino a 12 anni entrano gratis.

I tagliandi possono essere acquistati su VivaTicket, i biglietti sono nominativi e non trasferibili: al momento dell’acquisto saranno richiesti nome, cognome, data e luogo di nascita. All’ingresso sarà obbligatorio esibire un documento d’identità con foto. Eventuali cambi di nominativo dovranno essere richiesti entro i termini previsti.