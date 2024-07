Addio alla professoressa Velleda Bolognari

Era stata docente di Scienze umane (UniMe)

MESSINA – È morta la docente universitaria Velleda Bolognari. Una studiosa appassionata, da qualche anno in pensione, in campo accademico professoressa associata di Scienze umane (Università di Messina) Tra i suoi libri, “Intercultura. Paideia per una nuova era” e “Costruire e organizzare l’impresa formativa” (con Annamaria Passaseo).

I funerali sono in programma lunedì 8 luglio, alle 11,30, nella chiesa di San Gabriele.

La foto è tratta dalla sua pagina Facebook.

