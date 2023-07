Aeroporti siciliani, all'Ars "...volano gli stracci. Ci rimettono utenti e turisti" - Tempostretto

I vertici dello scalo palermitano dicono no all'apertura ai voli provenienti da Catania in seguito all'emergenza creata dal rogo di Fontanarossa. Il duro commento di De Luca (M5S) e del segretario regionale Pd Barbagallo

“Aeroporti, volano solo gli stracci, quelli tra Schifani e uomini espressione dei partiti che fanno parte della sua maggioranza e intanto chi ci rimette? Come al solito i siciliani. E i turisti. Anziché fare squadra, in un momento drammatico come questo si fanno la guerra, tutto questo è assurdo”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca a commento del ‘no’ dei vertici dell’aeroporto palermitano all’apertura ai voli provenienti da Catania per cercare di uscire dall’emergenza creata dal rogo di Fontanarossa (nella foto). “La cosa assurda – dice Antonio De Luca – è che le porte in faccia a Schifani, giustamente contrariato, vengono sbattute da uomini che dovrebbero essere a lui vicini come Riggio, ad di Gesap ed espressione della città metropolitana di Palermo e quindi del sindaco Lagalla che in questa vicenda si è schierato a fianco della partecipata, e come Burrafato, presidente della società e uomo di Fratelli d’Italia, partito che sostiene Schifani alla Regione. Sembra un po’ la prosecuzione del caso Cannes che, evidentemente ha lasciato più di una crepa nei rapporti tra Schifani e FdI. Tutto ciò non fa certo bene alla Sicilia e ai siciliani. In tutto questo vorremmo capire qual è la posizione dell’assessore meloniano regionale alla mobilità Aricò”. “In un momento i cui si dovrebbe remare tutti nella stessa direzione- afferma il deputato Cinquestelle all’Ars Luigi Sunseri – il no di Palermo pesa e non poco, Comprendiamo che per l’aeroporto del capoluogo aprire ai voli provenienti da Catania potrebbe comportare qualche disagio. Ma abbandonare Catania al suo destino non è ammissibile e non so fino a che punto il soccorso di Sigonella potrà servire a mitigare i disagi. Questa vicenda deve comunque servire da lezione: la rete aeroportuale, come diciamo da sempre, deve essere unica, con un’unica società che amministra i sei scali siciliani, una soluzione che garantirebbe una più equa politica del trasporto aereo, guardando a tutto il territorio siciliano e non ai singoli interessi delle due società maggiori. In casi di emergenza, come questa di Fontanarossa, il mutuo soccorso scatterebbe certamente in automatico”.

Il segretario regionale Pd Barbagallo: “Sigonella, ma quando?”

Altrettanto perentorio il commento del segretario regionale del Pd, Barbagallo. “Abbiamo appreso che dopo oltre 48 ore di caos il presidente Schifani ha contattato il ministro Crosetto per l’utilizzo dell’aeroporto militare di Sigonella a supporto di Fontanarossa dopo il rogo di domenica notte. Ci chiediamo se oltre l’annuncio, Crosetto e Schifani hanno pensato pure ad un piano operativo e quando questa ipotesi si concretizzerà. Ad oggi, oltre annunci e rassicurazioni, da parte del governo regionale e della Sac, continua il caos totale in tutta la regione”. Il massimo esponente democratico della Sicilia evidenzia che “L’emergenza non è affatto rientrata e i disagi per siciliani e turisti, con il passare dei giorni si moltiplicano. Si passa da una gestione inadeguata ad un’altra: Ast, con la complicità disastrosa del governo Schifani, cancella nell’ultima settimana 350 corse in tutto il territorio regionale. Ribadiamo l’urgenza dell’interrogazione posta al governo, è necessario fare chiarezza subito sia sulle responsabilità che sulla totale inadeguatezza della gestione di un’emergenza che costa alla sicilia in immagine e non solo. La zona dell’aerostazione in cui sorgevano i box per noleggio auto e dai cui sarebbe partito l’incendio, siamo sicuri fosse una zona con destinazione ad uso commerciale? Oppure – si chiede ancora Barbagallo – si trattava di un’area destinata a deposito e per questo, stando a quanto emerge, non era presente il sistema antincendio? Interrogativi come questi richiedono urgenti risposte per far luce su responsabilità. Qui davvero devono saltare le poltrone! Ma davvero pensano che si possa restare al proprio posto a gestire questa gravissima emergenza quando le stesse persone non sono state in grado di gestire l’ordinario? Temo – conclude il segretario – che oltre alla incapacità sia anche scattato il sistema di protezione per cui si “salvaguardano” al di là dei danni provocati. C’è una palese e manifesta incapacità gestionale” a scapito di tutti noi siciliani e di chi aveva scelto di trascorrere in Sicilia le sue agognate ferie divenute invece un girone infernale”.