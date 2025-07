Aeroporto di Catania, mattinata di caos: ritardi e voli cancellati a causa di “ostacoli” sulla pista

Oltre una decina di velivoli sono stati dirottati tra Palermo, Comiso, Malta e Roma. La situazione è in costante evoluzione

C’è chi sarebbe dovuto arrivare da Malta e chi da Roma, chi da Pisa, Bergamo, Milano, Napoli, e perfino New York o Parigi, Berlino o Vienna. Decine di voli in arrivo all’aeroporto “Bellini” di Fontanarossa-Catania sono stati dirottati verso altre destinazioni. Una mattinata difficile, quella vissuta allo scalo catanese, dove a causa di un ostacolo in pista la Sac, la società che gestisce l’aeroporto, ha ritenuto non ci fossero le condizioni per atterrare.

E così c’è chi è tornato indietro, come nel caso di Malta, o chi ha completato l’atterraggio a Palermo e Comiso. Ma c’è anche chi invece di raggiungere la Sicilia è stato dirottato a Roma. Problemi che hanno interessato anche i voli in decollo, tra ritardi e cancellazioni.

La pagina Facebook “Sicilia in volo”, che vanta quasi 90mila follower e quotidianamente aggiorna gli utenti sull’attività degli aeroporti dell’Isola, ha parlato di un problema legato a una gru nei pressi di una delle piste. La Sac, che non ha specificato invece il problema, ha parlato inizialmente di un’interruzione degli atterraggi fino alle 9 ma la situazione è in costante evoluzione.