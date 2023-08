Aeroporto di Catania, piena funzionalità dai primi giorni della prossima settimana - Tempostretto

Completata la bonifica del terminal interessato dall'incendio, ma servono alcune autorizzazioni prima di poterlo riaprire

CATANIA – Ancora una settimana di passione, forse meno, per i passeggeri che utilizzano l’aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo etneo ha annunciato che i lavori di bonifica nel Terminal A, quello interessato dall’incendio dello scorso 16 luglio. Il suo utilizzo però è legato all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Un iter che secondo quanto annunciato da Sac dovrebbe concludersi nei primi giorni della prossima settimana.

Il terminal provvisorio

Intanto, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 2 agosto, il terminal provvisorio realizzato in collaborazione con l’Aeronautica militare sarà operativo. La struttura consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora (5 arrivi e 5 partenze) a 14 voli ogni ora (7 arrivi e 7 partenze). Da domani, dunque, i passeggeri trasportati da e per Catania arriveranno al 70% del totale che, sommati al 15% operato da Comiso, porterà il sistema aeroportuale della Sicilia orientale a processare circa l’85% dei passeggeri totali. Le polemiche e i disagi, però, persistono. La senatrice Dafne Musolino proprio stamattina ha annunciato l’intenzione di ascoltare i vertici Sac in Commissione parlamentare sull’Insularità e di visitare, con gli stessi membri della commissione, l’aeroporto etneo per accertare le

“Più navette e più personale”

“Da giorni – evidenzia la Sac in una nota – è stato aumentato il numero dei facilitatori presenti in aeroporto per dare informazioni ai passeggeri, relativamente ai voli ma anche alle navette messe a disposizione da Sac e dalla Regione per raggiungere gli scali di Comiso, Palermo e Trapani e che lavorano al fianco del personale Sac e Sac service che, con tutta la comunità aeroportuale, sta operando senza sosta per affrontare l’emergenza”.

La situazione nel Terminal A

Oggi, intanto, nel Terminal A si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura: il terminal ritornerà alla sua piena operatività entro i primi giorni della settimana prossima. Il suo utilizzo, però, è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni rilasciate da diversi enti, per le quali la Sac ha già avviato la procedura.

Nuova visita del presidente della Regione

Domani 3 agosto, il presidente della Regione Renato Schifani effettuerà una nuova visita all’aeroporto di Catania. Il governatore, assieme al presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e all’amministratore delegato di Sac Nico Torrisi, verificherà le condizioni del Terminal A” dopo i lavori di bonifica e l’operatività del terminal aggiuntivo, realizzato grazie alla collaborazione dell’Aeronautica militare.