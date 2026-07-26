L’Acr Messina per la mediana pesca in Romania, arriva Andrei Tanasa

Continua a infoltirsi il gruppo in vista del ritiro di Cascia, già otto le ufficializzazioni

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Andrei Tanasa. Classe 1990, nato a Iași, in Romania, Tanasa è un mediano di esperienza, dotato di qualità tecniche, forza fisica e grande capacità di lettura del gioco. Nel corso della sua carriera ha maturato un lungo percorso nel calcio italiano, conquistando anche una promozione in Serie C. Personalità, equilibrio ed esperienza per il centrocampo giallorosso: Andrei ritrova inoltre Mister Alfio Torrisi, con il quale ha già lavorato in passato.