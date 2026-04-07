 Affanno e stanchezza? Al Papardo il nuovo test per scoprire la causa esatta

Affanno e stanchezza? Al Papardo il nuovo test per scoprire la causa esatta

Redazione

Affanno e stanchezza? Al Papardo il nuovo test per scoprire la causa esatta

martedì 07 Aprile 2026 - 14:00

In cardiologia attivo il test cardiopolmonare per i cittadini

L’ospedale Papardo ha attivato il Test da Sforzo Cardiopolmonare (Cpet), ora disponibile anche per utenti esterni. Si tratta di un esame diagnostico non invasivo e avanzato che consente una valutazione integrata di cuore, polmoni e muscoli durante lo sforzo, offrendo una visione completa e personalizzata dello stato di salute del paziente.

Come si svolge l’esame?
Il test viene eseguito su cyclette con monitoraggio continuo di elettrocardiogramma, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno e ventilazione polmonare. Attraverso una maschera facciale si analizzano i gas respiratori, permettendo di misurare parametri fondamentali come il VO2 di picco, indice della capacità cardiorespiratoria.

A cosa serve e quando è indicato?
Il Cpet è uno strumento fondamentale per la diagnosi della dispnea, la valutazione e il monitoraggio dello scompenso cardiaco, la medicina dello sport e la valutazione pre-operatoria. A differenza degli esami a riposo, consente di osservare il funzionamento dell’organismo durante lo sforzo, individuando precocemente eventuali criticità.

Qual è il valore per il paziente?
Questa tecnologia permette diagnosi più accurate e tempestive e la definizione di percorsi terapeutici realmente su misura. L’approccio è fortemente orientato alla centralità del paziente, considerato nella sua globalità e accompagnato in ogni fase del percorso di cura.

L’attività è svolta dall’équipe dell’Unità di Cardiologia, guidata dai medici Laura Todaro e Giovanni Certo, che rappresenta un punto di forza del reparto diretto dal prof. Giuseppe Andò.

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