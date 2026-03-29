“Al cimitero di Santa Margherita tombe danneggiate dal maltempo”

La segnalazione di una cittadina messinese. E un'altra signora: "Quando avverrà l'apertura totale del cimitero?"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Al cimitero di Santa Margherita alcune tombe sono state danneggiate dal maltempo. Chi sistema e paga?”. Così una signora segnala un nuovo problema per il cimitero dopo la chiusura post ciclone. Ora solo la parte alta rimane chiusa.

“Da più di un mese attendiamo l’apertura totale del cimitero di Santa Margherita”

Così un’altra cittadina: “Ora capisco che in quel periodo i danni erano parecchi, e c’erano cose più urgenti, ma oramai che si sono stabilizzate le cose, quanto dobbiamo attendere per un’apertura totale di questo cimitero? Da più di un mese attendiamo. Quando potremmo portare un fiore ai nostri defunti senza chiederci ogni giorno se il miracolo dell’apertura è avvenuto? Capisco che ci sono cose importantissime ma capite pure che, quando manca un defunto, il luogo dove il proprio caro lo può ritrovare è solo al cimitero e che magari mettendoci un fiore ci si consola. Ricordiamoci sempre che si paga per avere un posto al cimitero (se sei fortunato e lo trovi), si paga per l’opera muraria, si paga per seppellire, si paga la luce mortuaria, si paga l’aria che non respirano ma che occupano. E soprattutto chi muore ha una dignità, così come i loro parenti, che hanno il sacrosanto diritto di andare a riporre un fiore. Amareggiata, ringrazio per l’attenzione”.