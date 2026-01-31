 "Cumia Superiore aspetta la sistemazione della piazza"

Segnalazione WhatsApp

sabato 31 Gennaio 2026 - 20:12

La Giunta Basile ha stanziato 613.000 euro per ripristinare la stabilità e la fruibilità della piazza

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La comunità di Cumia Superiore aspetta, dopo i rilievi tecnici e la promessa del sindaco Federico Basile, la gara d’appalto per la sistemazione dell’unica piazza. Da circa 8 mesi nessuna notizia in un luogo di ritrovo per anziani e bambini. Il paese di Cumia è abbandonato dall’amministrazione. La preoccupazione è che non si verifichi quello che è successo a Niscemi”.

E’ il caso, comunque di evidenziare che nella scorso mese di novembre la giunta Basile ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) che prevede le Opere di urbanizzazione con Messa in sicurezza della piazza di Cumia Superiore”.

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a 613mila 941 euro e mira a ripristinare la stabilità e la fruibilità della piazza antistante alla Chiesa della frazione situata nella zona Sud Ovest della città.

