Migranti a Bisconte. De Luca: "Hotspot abusivo. Sgombero e demolizione"

"Forse abbiamo scoperto il perché non sono stato informato della presenza di nuovi migranti nell’hotspot di Bisconte: la struttura è abusiva. Se non avrò chiarimento al più presto dagli organi preposti sarò costretto ad emettere ordinanza di demolizione previo sgombero?". E' l'ennesima "bomba" lanciata su Facebook dal sindaco Cateno De Luca, che poi corregge il tiro e annuncia: "Al via l’indagine sulla regolarità. Tra cinque giorni sapremo se si tratta di una struttura regolare o abusiva".

La richiesta di chiarimento è indirizzata a tre Dipartimenti: Pianificazione del territorio, Attività edilizie e Patrimonio. In un documento del Dipartimento Edilizia, risalente al 10 maggio 2017, si legge che "dall'istruttoria tecnica di massima, effettuata sulla scorta della documentazione prodotta, risulta che la struttura contrasta con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del Prg".