Risanamento, Pergolizzi: Al fianco di De Luca, la Regione faccia la sua parte

L’amministrazione De Luca procede spedita sul fronte risanamento, liberare la città dalle baracche resta il grande obiettivo, ieri una nuova riunione a Palermo e intanto a Palazzo Zanca si inizia a ragionare sulla creazione dell’Agenzia di Risanamento. La giunta De Luca ha approvato la delibera lo scorso 9 agosto, il consiglio comunale dovrà dire l’ultima parola, alla ripresa dei lavori d’aula sarà uno dei primi atti che il civico consesso si troverà di fronte.

La delibera è già stata inviata ai consiglieri comunali e c’è chi ha già iniziato a “studiare” il corposo provvedimento. E’ il consigliere di LiberaMe Nello Pergolizzi a ribadire intanto pieno sostegno al Sindaco in tutto l’iter procedurale che consentirà il superamento di annose problematiche abitative ed alla razionalizzazione degli interventi di risanamento delle aree degradate della nostra città.

E in pieno spirito di collaborazione spiega che in questi giorni il gruppo sta valutando la formulazione di alcuni emendamenti migliorativi alla proposta deliberativa che saranno presentati durante la prima seduta utile della Commissione Consiliare preposta.

“Diamo sin da oggi la nostra disponibilità al Sindaco a porre in essere tutte le iniziative presso la Regione Sicilia propedeutiche alla rapida emanazione del decreto di finanziamento di euro 500.000 euro per la quale il Dipartimento Servizi Finanziari ha già provveduto ad emendare il bilancio di previsione 2018/20 (deliberazione della Giunta Municipale n. 388 del 27 luglio 2018), che consentiranno agli uffici preposti di accertare l’entrata e di impegnare il trasferimento Regionale di che trattasi.

In ogni caso, la costituzione dell’Agenzia dovrà essere legata a provvedimenti concreti e non a semplici promesse di finanziamento e saremo al fianco dell’Amministrazione Comunale affinchè la Regione ponga fine, una volta per tutte, con provvedimenti concreti e definitivi al degrado urbano inaccettabile in cui versano ormai da troppo tempo alcune aree della nostra città. Sulla pelle dei Messinesi però non permetteremo a nessuno di fare proclami vuoti e propaganda improduttiva e dannosa».