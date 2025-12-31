Erosione costiera. 473mila euro per Briga e Giampilieri

Finanziata la riparazione dei danni subiti dalle barriere radenti
È stato finanziato un nuovo intervento a tutela del litorale del Messinese, con uno stanziamento di 473.565 euro destinato all’esecuzione dei lavori relativi alla “Riparazione dei danni subiti dalle barriere radenti di Briga Marina e Giampilieri Marina”.
L’intervento rientra nel Piano degli interventi dell’Ocdpc n. 1014/2023 e rappresenta un’importante azione di contrasto all’erosione costiera, volta alla salvaguardia del territorio e delle infrastrutture esistenti.
Il nuovo finanziamento consentirà di implementare e rafforzare l’intervento già appaltato, garantendo una maggiore efficacia delle opere di protezione costiera a beneficio della cittadinanza.