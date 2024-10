Aggredisce titolare del ristorante, Daspo per 23enne messinese

Il giovane, con qualche precedente, non potrà più entrare nei locali della zona per 3 anni

Episodio di violenza a Lamezia Terme con protagonista un 23enne di Messina. Per lui è scattato il Daspo Willy, ossia il divieto di entrare in un locale per i prossimi 3 anni.

Il giovane, con precedenti alle spalle, dopo aver consumato un pasto in un ristorante di Lamezia Terme ha aggredito il proprietario e altri clienti, per poi opporre resistenza anche ai Carabinieri intervenuti per riportare la calma, ai quali si è rifiutato di fornire le generalità.

Oltre alla denuncia arriva ora per lui il divieto di entrare nel locale teatro della baraonda e in quelli nelle circostanze per almeno 3 anni.