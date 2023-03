Aggressione e rapina a Torre Faro, tre arrestati - Tempostretto

Una donna presa a schiaffi, pugni e calci e derubata di telefono e portafogli

Due donne escono insieme, a Torre Faro, e vengono raggiunte da due uomini, tutti e quattro tunisini. Una delle due viene minacciata con una bottiglia di vetro rotta, prova a scappare in spiaggia ma viene colpita più volte con schiaffi, pugni e calci e rapinata di telefono e portafogli con documenti e carta di credito.

La donna è riuscita a chiedere aiuto all’autista di un bus in transito in via Circuito, che ha chiamato la Polizia.

Così i due aggressori e l’altra donna sono stati bloccati dagli agenti. E’ successo lo scorso 20 febbraio.

Le indagini

Dalle indagini è emerso che proprio dalla gelosia di questa donna sarebbe nata l’aggressione.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a carico dei tre indagati per i reati di rapina, sequestro di persona, lesioni personali aggravate e violenza privata. I tre, 18 e 24 anni gli uomini, 30 anni la donna, sono stati portati in carcere.