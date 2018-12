Figlio accoltella il padre ad un braccio. Denunciato

MESSINA - Sembrava una lite come tante tra padre e figlio ma, a un certo punto, il 20enne ha tirato fuori un coltello ed ha ferito ad un braccio il 46enne. E' successo ieri pomeriggio, poco dopo le 16, a Paradiso, nei pressi della fontana pubblica, davanti a diversi testimoni.

Il figlio è stato denunciato per aggressione e lesioni personali lievi, il suo coltello sequestrato. Il padre, invece, è stato portato all'ospedale Papardo, dove gli sono stati applicati otto punti di sutura. Indagini in mano alla Polizia.