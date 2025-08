Aggressioni a un infermiere e a un medico, l’Ugl: “Pericolosa e intollerabile consuetudine”

I due casi al policlinico e alla guardia medica di Francavilla di Sicilia. Il sindacato: "Bisogna intervenire con urgenza e garantire misure di tutela efficaci"

MESSINA – L’Ugl Salute Messina e l’Ugl Utl Messina hanno espresso la propria ferma condanna per due episodi di aggressione, uno ai danni di un infermiere della Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Messina e l’altro di un medico in servizio presso la guardia medica di Francavilla di Sicilia. Fabrizio Denaro e Tonino Sciotto, segretari provinciali delle due sigle, hanno dichiarato: “Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardi. Le aggressioni al personale sanitario stanno diventando una pericolosa e intollerabile consuetudine. È indispensabile intervenire con urgenza, garantendo misure di tutela efficaci per chi ogni giorno opera in prima linea per la salute dei cittadini”.

Il sindacato ha chiesto di adottare sistemi di sicurezza concreti, anche attraverso l’introduzione e l’utilizzo di dispositivi tecnologici di allarme e sorveglianza a disposizione degli operatori sanitari, in particolare nei reparti e nei presidi più esposti. Denaro e Sciotto hanno proseguito: “Va inoltre rafforzata la dotazione di personale nei reparti critici perché la carenza di risorse umane non solo compromette la qualità dell’assistenza, ma aumenta la tensione e il rischio di episodi violenti. I professionisti della sanità non possono continuare a lavorare in condizioni di insicurezza. È il momento di passare dalle parole ai fatti. Basta aggressioni, servono azioni concrete”.