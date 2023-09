Aics Messina, il programma autunnale inizia con il "Memorial Geraci" - Tempostretto

Dal 30 settembre all'impianto Mandalari. Seguiranno le attività "È ora" a ottobre e il campionato provinciale Aics a novembre

MESSINA – È in pieno fermento il comitato provinciale dell’Aics Messina Aps, che sta organizzando diverse attività sportive e sociali per l’autunno 2023. Il 30 settembre prenderà il via il “Memorial Giovanni e Mimmo Geraci” di calcio a 11, riservato alle categorie Esordienti (nati negli anni 2011/2012) e Pulcini (2013/2014). Le partite si disputeranno nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica mattina presso l’impianto Mandalari, gestito dall’associazione Bellinzona.

“In estate, non siamo rimasti fermi, abbiamo programmato diverse iniziative – dichiara il presidente provinciale dell’Aics Messina Aps Pierangelo Margareci – per aprire la nuova stagione nel miglior modo possibile. Il “Memorial Geraci” darà il via al calendario autunnale. Nel frattempo, svilupperemo il progetto “E’ Ora”, che riteniamo essere un appuntamento fondamentale per Asd e Ssd, poiché verranno trattate tematiche di estrema attualità. Il campionato provinciale di calcio anticiperà il periodo invernale, dando l’opportunità a tantissimi giovani di divertirsi inseguendo un pallone e segnando un gol. Stiamo lavorando, infine, per un grande evento multidisciplinare, che annunceremo nei prossimi giorni”.

Gli eventi di ottobre e novembre dell’Aics Messina

Messina sarà la sede, il 6 e 13 ottobre, del progetto nazionale “E’ Ora”, promosso sul territorio dall’Aics Sicilia Aps. L’iniziativa è coordinata dalla Direzione Nazionale Aics con l’obiettivo di formare ed aggiornare gratuitamente dirigenti e collaboratori delle associazioni, approfondendo conoscenze e competenze utili al movimento di base e promozionale alla luce dei continui cambiamenti legislativi della “riforma dello sport”.

A inizio novembre, il “testimone” passerà al campionato provinciale Aics di calcio per: Piccoli Amici (2017/2018), Primi Calci (2015/2016), Pulcini (2013/2014), Esordienti (2011 e 2012 maschile e misto), Giovanissimi (2009/2010) e Allievi (2007/2008). La novità è rappresentata dal torneo “misto” Esordienti, che prevede un minimo di tre ragazze in campo, che possono essere pure del 2010. Le gare saranno negli orari pomeridiani dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina.

