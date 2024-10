Aikido, a Messina due giorni di eventi per riscoprire lo stile tradizionale

Il maestro Alberto Boglio alla palestra della scuola Catalfamo per il seminar aperto a tutti

Messina – Si chiama Aikido shin shin aiki shuren kai dento Iwama ryu ed è lo stile giapponese tradizionale, quello più vicino alle origini dell’aikido, tra le arti marziali ormai più diffuse. Il nuovo stile sbarca in Sicilia recentemente e trova nelle sorelle Antonella e Giovanna Rizzo i punti di riferimento. Le due hanno organizzato un evento di due giorni per permettere a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina di allenarsi con un maestro di rilievo nazionale, Alberto Boglio.

Il primo giorno, alla palestra dell’istituto comprensivo Catalfamo di Santa Lucia, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Angelo Cavallaro, l’evento ha visto la partecipazione di molti appassionati, parenti e curiosi. Domenica 27 mattina si replica con il seminar aperto a tutti, dalle 9.30 alle 12.15, basta arrivare muniti di assicurazione, jo, ken e tanto.

L’aikido shin shin aiki shuren kai dento iwama ryu si diffonde in Sicilia da un paio di anni, Messina è tra le palestre principali di riferimento e l’evento di questo fine settimana è di particolare rilevanza nel panorama nazionale per questo stile che si riallaccia più di tutti all’origine dell’aikido e che permette a chi vuole di allenarsi direttamente in Giappone nel dojo centrale, perché è riconosciuto dall’attuale capo scuola.