Akademia affila le armi per Cremona. Bonafede: “Finalmente in casa”

Una settimana piena per preparare la prima di due sfide in casa contro Cremona e San Giovanni. Città di Messina cerca l'aritmetica per i playoff

MESSINA – Dopo la vittoria per tre set a zero in casa di Montecchio nell’ambiente Akademia Città di Messina c’è soddisfazione, per aver reagito ad una sconfitta amara la giornata prima e soprattutto il sollievo di aver terminato, almeno per un paio di settimane, delle lunghe e faticose trasferte. Coach Bonafede post partita precisa questo aspetto.

Sarà una settimana importante perché Akademia giocherà due sfide casalinghe e in questi due incontri può archiviare matematicamente il discorso qualificazione ai playoff. Sia Cremona il 10 marzo, che San Giovanni la settimana successiva, hanno ancora la possibilità di superare le messinesi che battengole le taglierebbero fuori, non dalla lotta playoff, ma dalla possibilità di sopravanzarle in classifica. Motivo per cui bisogna sfruttare pienamente il fattore casa in queste due sfide per non rischiare invischiate in un complicato finale di stagione.

Bonafede: “Prepariamoci con tranquillità”

Queste le parole del tecnico Fabio Bonafede dopo la trasferta contro Montecchio: “Abbiamo giocato a Montecchio una partita contro una squadra difficile da affrontare, ma siamo stati bravi a partire col piede giusto e imprimere il ritmo che volevamo. La gara si è messa a nostro favore per due set, nel terzo poi è venuta fuori la qualità di Montecchio ed è stata una sfida punto a punto fino alla fine. Credo sia stata una prova di maturità per noi, abbiamo cercato il riscatto dopo Mondovì dove forse meritavamo di portare a casa qualcosa in più. Adesso abbiamo un periodo dove finiremo di viaggiare lontano per due settimane almeno. Oltre alla fatica mentale c’era anche quella fisica, prepariamo le prossime partite in casa, una alla volta, con tranquillità”.

Maggipinto: “Interrotto trend negativo in trasferta”

Ex della sfida tra Akademia e Montecchio e nominata migliore in campo Marianna Maggipinto: “Siamo davvero contente per questa vittoria, un passaggio importante del nostro campionato. I tre punti ci servivano come l’oro. In più venivamo da due sconfitte in trasferta: aver interrotto questo trend ci dà morale. Siamo una squadra molto fisica, ma il nostro punto di forza principale è il gruppo: lavoriamo bene e spingiamo a tutta forza ogni giorno”.

