Akademia. Bonafede: "Lavoriamo sodo e meritiamo attenzione" - Tempostretto

Finora ha avuto ragione, squadra plasmata a sua immagine e ieri ben quattro atlete in doppia cifra. Riguardo al pubblico: "Messina ha risposto alla grande"

MESSINA – Seconda vittoria per Akademia Città di Messina in questa seconda stagione in Serie A2. Al PalaRescifina conquista l’intera posta contro Como, risultato migliore rispetto all’esordio a Padova non soltanto per i punti aggiunti, 3 invece di 2 della giornata precedente, ma anche perché c’è stata una bella reazione che ha messo al centro non le singole ma la squadra.

Se a Padova a fare la differenza su tutte era stata Kelsie Payne, nella sfida di domenica al PalaRescifina l’americana ha avuto le sue difficoltà ritrovandosi dall’altra parte della rete una formazione che sembrava aver preparato tutte le contromisure contro di lei. Quest’anno però Akademia è stata costruita dall’inizio da coach Bonafede che, avendo plasmato il gruppo e conoscendole tutte bene, non ha avuto nessuna remora a tirare fuori Payne già dal primo set per dare spazio alle altre e sparigliare le carte alle avversarie. Dal tabellino finale la mossa è stata vincente con quattro atlete ad andare in doppia cifra: Battista, Modestino, Joly e Rossetto, rendendo difficile anche la scelta della migliore in campo.

Coach Bonafede: “Paghiamo le poche amichevoli pre stagione”

“Le ragazze lavorano sodo e meritano il massimo dell’attenzione – ha detto coach Bonafede al termine della partita vinta – Hanno scelto di venire a Messina e accettare questa sfida e meritano il massimo rispetto dalla città e dalla gente”. Come già settimana scorsa l’inizio lento secondo l’allenatore è pagato dalle difficoltà avute nel pre campionato: “Paghiamo un precampionato con poche amichevoli; due sono saltate per responsabilità non nostre. Questo si sta vedendo. Como era più avanti di noi in molte situazioni. Quindi merito a tutti noi per aver portato a casa un risultato contro una squadra che ha vissuto un prestagionale molto più formativo”.

Un pensiero è stato rivolto al pubblico presente: “Permettetemi di ringraziare tutta la gente intervenuta. Avere l’ambizione di giocare in un palazzetto così grande è un rischio. Invece, la gente di Messina ha risposto alla grande, così come ci aspettavamo. Non sono felice per la vittoria, ma per il fatto che le ragazze sono riuscite a trasmettere un’emozione alla gente che è venuta a trovarci, la pallavolo è uno sport nobile”.

Joly migliore in campo: “Non abbiamo mollato mai”

Per Jessica Joly una giornata da ricordare: 17 punti a referto e nominata miglior giocatrice del match: “Nel primo set eravamo molto tese, ma voglio evidenziare che non abbiamo mollato mai; anche nei momenti in cui sembrava che tutto potesse andare nel peggior modo possibile. Questo dimostra che siamo un gruppo coeso e che lavora tanto. Chiunque è entrata dalla panchina ha dato il massimo. Noi siamo così: nessuno molla mai”.

