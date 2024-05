Incrocio Cavour – Boccetta. Cambiano le fasi semaforiche ma non torna il verde continuo

E si creano code nell’unica corsia ora disponibile per la svolta verso il viale Boccetta

Da Corso Cavour, parte davanti a villa Mazzini, svolta a destra in viale Boccetta, con verde continuo e giallo lampeggiante per attraversamento pedonale. Il verde era anche per i pedoni che passano sulle strisce, ovviamente con precedenza.

E’ stato così per anni, non è più così dallo scorso 15 aprile, quando è stato introdotto il rosso per i mezzi in transito in quel tratto, frutto dell’ordinanza numero 273 del 28 febbraio 2024, per “migliorare la sicurezza della circolazione pedonale”.

Le file

Il risultato? Lunghe file di auto in quella parte di corso Cavour adiacente a Villa Mazzini perché non si scorre più come prima ma bisogna fermarsi al rosso e spesso non basta una fase semaforica, a volte neanche due, per smaltire le code che si vengono a creare.

Pochi giorni fa avevamo raccolto in tal senso la segnalazione di un nostro lettore.

4 secondi in meno…

Ora si cambia ma non nel senso auspicato, “considerato che il monitoraggio della circolazione effettuato nei giorni successivi al 15 aprile – giorno di entrata in esercizio della nuova regolazione semaforica – ha evidenziato la necessità di prolungare il tempo di verde dei veicoli provenienti dal Corso Cavour in direzione sud che effettuano la manovra di svolta a destra sul viale Boccetta”.

Si concorda, insomma, che il rosso crea ingorghi. La soluzione? Il tempo di verde per l’attraversamento pedonale viene ridotto da 14 a 10 secondi, più i 20 secondi di giallo. Un cambio di… 4 secondi.

Disposto anche l’obbligo, per chi sale verso il viale Boccetta, di incanalarsi solo nell’ultima corsia di destra, mentre in quella adiacente diventa obbligatorio proseguire dritto in corso Cavour.

Altre soluzioni?

Senza che si ricordino particolari incidenti in quell’attraversamento pedonale, forse poteva essere più utile installare un dosso per obbligare i mezzi a rallentare o, al limite, un semaforo pedonale a chiamata, visto che adesso i mezzi sono obbligati ad aspettare al rosso anche quando non attraversa nessuno.