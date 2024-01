Akademia centra gli obiettivi stagionali. Venuti: “Cresce l’interesse attorno a noi”

Nonostante la sconfitta a Perugia e l'interruzione della striscia di vittorie consecutive Città di Messina è pronta alla poule promozione. Svelato il calendario

MESSINA – Settimana densa di impegni, quella trascorsa, per Akademia Città Di Messina; dopo la gara interna con Brescia, quarti di Coppa Italia a Macerata e successivo turno di Campionato a Perugia contro la capolista, a distanza di soli tre giorni.

I confronti di Macerata e Perugia, al netto del differente esito dei due match, hanno ratificato l’ottimo percorso compiuto sin qui in Campionato dove, grazie al piazzamento al termine del girone di andata, è arrivata la qualificazione alla competizione tricolore, mentre il percorso nel girone di ritorno ha consentito, con tre giornate di anticipo, di agguantare la qualificazione alla Poole Promozione e la possibilità di giocarsi il salto in A1; infine, con i due punti maturati al termine del tie-break con Brescia, si è potuto far festa per la certezza matematica del terzo posto finale nel girone.

Venuti: “Quando centri gli obiettivi stai facendo qualcosa di importante”

Erano proprio questi gli obiettivi che, in fase di programmazione della stagione, i vertici societari si erano posti di raggiungere; che sia stato possibile con prestazioni di indiscutibile qualità e sempre temporalmente in anticipo sulla tabella di marcia, conferisce valore inestimabile al lavoro svolto dagli staff e dalla atlete. L’ultimo confronto di regular seson con la Futura Busto Arsizio, in programma domenica prossima al “PalaRescifina”, potrà fornire ulteriori indicazioni su quante chance avrà Messina per insidiare, nella fase successiva della stagione, le pretendenti alla promozione in A1; resta fermo che la Poole Promozione sarà un altro campionato a sè, lungo ed in cui tutto potrà ancora accadere. Per i supporters del club messinese, con tante gare ancora a disposizione (una di Regular Season e dieci di Poole Promozione), ci sarà ancora tempo per divertirsi e sognare, con l’ambizione di puntare il più in alto possibile. In mezzo, la semifinale di Coppa Italia a Busto Arsizio che potrebbe aprire le porte della Finale di Trieste del 18 Febbraio; un altro splendido tassello della fantastica stagione di Akademia.

Insieme agli altri membri della dirigenza societaria, Peppe Venuti, vicepresidente di Akademia Città Di Messina, sperava fortemente che la squadra potesse disputare una stagione di questo calibro: “Abbiamo lavorato per conseguire questi risultati e quando ti ci trovi dentro, capisci che si sta facendo qualcosa di importante. Magari il futuro ci riserverà soddisfazioni ancora più grandi; però, già siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia con la viva possibilità di arrivare alla finale di Trieste; non lo nego che ci speriamo davvero. In tale direzione, stiamo il più possibile vicino alla squadra, andiamo in trasferta, facciamo di tutto pur di riuscire ad arrivare in fondo. La Coppa Italia è una vetrina importante e per noi, che siamo quasi neo-promossi, direi che lo è ancora di più”. Segue sempre la squadra, presente anche in trasferta; un’esperienza di grande spessore umano e professionale per il vicepresidente: “E’ appagante toccare con mano che si sta facendo qualcosa di importante portando il nome di Messina in giro per l’Italia senza sfigurare noi e la Città. Sentiamo questa responsabilità; alla fine, si sta insieme condividendo gioie e dolori ed è questo lo spirito di questo gruppo che, grazie al mister, ci fornisce gli input giusti per pensare subito al domani e al prossimo ostacolo da affrontare”.

Appare chiaro che con gli altri vertici societari si stia già programmando la prossima stagione: “Sull’esperienza dello scorso anno in cui ci siamo salvati all’ultima partita, incontrando poi difficoltà a fare la squadra, quest’anno, in cui abbiamo già la certezza della permanenza in serie A, stiamo provvedendo per tempo; immagino lo stiano facendo tutte le altre squadre, ma noi siamo già sul pezzo per costruire una squadra che possa darci soddisfazioni magari maggiori di quelle di quest’anno che già, in ogni caso, sono parecchie ed importanti”.

Il tessuto imprenditoriale messinese è sempre più coinvolto; crescono gli sponsor che sostengono questa realtà; un chiaro segnale verso un roseo futuro: “Percepiamo che c’è un interesse sempre maggiore intorno a noi. Siamo partiti e sembrava quasi fossimo in una bolla. Adesso, la gente ci chiama e vuole partecipare in qualsiasi modo, starci vicino. Speriamo anche in una maggiore partecipazione delle Istituzioni”.

Svelato il calendario della Poule Promozione

Intanto, la Lega Volley femminile ha reso noto il calendario delle gare di Poole Promozione. Akademia Città Di Messina esordirà al “PalaRescifina” il 28 Gennaio con l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, chiudendo, sempre in casa, il 30 Marzo con la LPM Bam Mondovì; in tutto dieci gare in cui le ragazze di coach Bonafede si giocheranno la promozione in A1. Ogni club potrà contare sui punti acquisiti durante la Regular Season che verranno mantenuti. Al termine delle dieci giornate, la prima classificata verrà direttamente promossa in massima serie; le squadre dal secondo al quinto posto si sfideranno in semifinali e finali play-off. La vincitrice sarà anch’essa ammessa alla serie A1 2024/25.

Dopo Montecchio seguiranno due trasferte contro Cremona, anticipata al sabato, e San Giovanni in Marignano, si torna in casa nel turno infrasettimanale del 14 febbraio, unica gara che si gioca in turno serale, poi salta una domenica e ultima d’andata della poule promozione contro le piemontesi in quel di Mondovì il 25 febbraio. Al ritorno tre partite in casa e due in trasferta che si giocheranno sempre a distanza di una settimana, esclusa l’ultima con Mondovì in casa con il turno che viene anticipato al sabato invece che giocarsi nella domenica di Pasqua. Tranne dove indicato diversamente il programma sarà di giocare ogni domenica alle ore 17.

