Romano: “L’Athletic Club concederà situazioni, il Messina deve sfruttarle”

Alla vigilia della trasferta contro i palermitani e il ritorno in campo dell'Acr Messina il mister parla anche del mercato: "La squadra deve diventare più competitiva"

MESSINA – Mister Giuseppe Romano alla vigilia del ritorno in campo dell’Acr Messina in quel di Palermo, contro l’Athletic Club, parla anche del richiamo di preparazione, svolto in questa pausa natalizia, e del mercato che per l’allenatore non è ancora chiuso: “Devo ringraziare i miei collaboratori e il mio staff in quanto la squadra in mia assenza ha lavorato con professionalità. Questa pausa ci è servita per mettere a posto le gambe, abbiamo messo energie dentro e recuperato anche energie mentali. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questi giorni anche se sono stati pochi. Toure non l’abbiamo recuperato e stiamo cercando di metterlo a posto fisicamente e non rischiarlo, domani non sarà della gara non vogliamo rischiarlo. Roseti è recuperato”.

In particolare sul mercato: “Abbiamo pensato di schierare qualche under in più in campo per avere alternative, e magari fare un 3-4-3 spostandoci dal 3-5-2, il direttore mi ha detto che sono ragazzi validi ma io ancora non li conosco. Non siamo fermi dobbiamo cercare qualcosa, valutiamo profili per puntellarla. Lo sapevamo con Martello ed è lo stesso con Evangelisti, dobbiamo sempre avere un undici competitivo anche cambiando dalla panchina. Stiamo valutando diversi profili, qualcosa che ci dia si esperienza che qualità. Avremo nuovi innesti e vediamo se riusciamo a concretizzarlo perché non è facile anche trovare qualcuno disposto a scendere dai professionisti cambiando categoria o togliere alle società alcuni che stanno facendo bene. Vogliamo rendere questa squadra più competitiva per raggiungere l’obiettivo prefissato. Per quanto riguarda il mercato in uscita non vorremmo mandare nessuno, poi è normale che qualcuno che si senta chiuso e abbia voglia di giocare vada via, queste situazioni a noi possono stare bene, non è che se uno come Trasciani vuole andare via noi lo mandiamo, se possiamo privarci di qualcuno, pure per il bene del ragazzo, lo facciamo”.

Sul girone di ritorno e l’avversario Athletic Club Palermo il mister aggiunge: “Sappiamo benissimo che qualsiasi campionato nel girone di ritorno cambia, sia per gli obiettivi che cambiano. Mi aspetto che la squadra abbia la stessa continuità del girone d’andata, se ripetiamo lo stesso ruolino di marcia molto probabilmente arriveremo alla salvezza diretta. Mi aspetto a cominciare da domani una gara ricca di attenzione, spirito, abnegazione e voglia di fame. Giochiamo contro una squadra che sta facendo un grande campionato da neo promossa. Si trova a pochi punti dalla prima posizione, fanno un buon calcio e sono propositivi. Creano superiorità numerica e vanno ad offendere con tanti uomini. Come visto nel girone d’andata lasciano situazioni dietro importanti che dobbiamo cercare di sfruttare avendo l’accortezza di contenere i loro attaccanti di qualità che sono pericolosi nell’uno contro uno. Dobbiamo fare una buona fase difensiva e rischiare quello che possono concederci. Rispetto all’andata sarà certamente una partita diversa, loro avevano la preparazione ma si dovevano ambientare, noi neanche ci conoscevamo tra di noi”.