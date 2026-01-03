Messina, code verso gli imbarchi: lunghe file di auto già dal viale Boccetta

Decine di vetture in attesa di poter traghettare per attraversare lo Stretto

MESSINA – Un vero e proprio mini contro esodo quello che nella mattinata di oggi ha visto protagonisti decine di cittadini messinesi e non solo. Come accade anche in estate, soprattutto dopo Ferragosto, sulle strade verso gli imbarchi e la rada San Francesco si sono generate lunghe code di autovetture, in fila già dal viale Boccetta. Molti traghetteranno per rientrare a casa dopo aver trascorso le vacanze natalizie in famiglia. L’invito è alla prudenza.