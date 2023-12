Akademia Città di Messina implacabile schianta Pescara - Tempostretto

Quinta vittoria dell'anno in trasferta e decima a punteggio pieno della stagione. Dopo Natale altra trasferta da non sottovalutare contro Soverato il giorno di Santo Stefano

PESCARA – La prima delle due trasferte a cavallo di Natale va come previsto. Akademia Città di Messina piega Pescara al palazzetto dello sport “Corrado Roma” e con un netto 3-0 aggiunge l’intera posta alla sua classifica. Solo nel primo set le locali abruzzesi provano a mettere la testa avanti ma vengono subito raggiunge e sorpassate da Akademia. Città di Messina che poi non mollerà più la testa della partita.

Coach Bonafede schiera nello starting six iniziale Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Battista e Rossetto, centrali Modestino e Mearini, non partita dall’inizio da diverso tempo, con libero Marianna Maggipinto. Risponde coach Bosica con Casarotti al palleggio e Tosic opposto, schiacciatrici Bassi e Formenti, centrali Martinez Volskis e Stellati con Emma Falcone libero. Top scorer del match l’americana Payne oltre 20 punti, doppia cifra anche per Battista e Rossetto quest’ultima tornata nello starting six dopo diverse panchine in cui aveva cominciato Joly.

Grazie alla quinta vittoria di fila, decima che vede le peloritana strappare via l’intera posta, Akademia si mantiene vicina a Busto Arsizio e Perugia saldamente al terzo posto in classifica con 33 punti, mentre molte delle partite del turno sono ancora in corso. Adesso testa subito a Soverato, seconda trasferta ravvicinata e ultimo impegno del 2023 che si giocherà il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

Sirdeco Volley Pescara – Akademia Città di Messina 0-3

Buon inizio di Pescara che opera subito un break e si porta sul 4-2, contro parziale di Akademia che con Battista impatta sul 6-6 poi l’errore di Pescara e la pipe di Payne e Città di Messina tenta la fuga (6-8), il muro di Battista regala il massimo vantaggio alla formazione di coach Bonafede (+5 sull’8-13) e la panchina di Pescara interrompe il gioco con il primo discrezionale. Messina arriva fino al 10-16 poi Pescara trova tre punti consecutivi e stavolta è coach Bonafede a interrompere il momento positivo delle locali con il suo primo discrezionale. Al rientro appoggio vincente di Rossetto e Città di Messina che riprende i sei punti di vantaggio e sul 13-19 nuovamente coach Bosica ferma il gioco. Al rientro Messina prende il largo, nuovo massimo vantaggio sul +9, 14-23, con l’attacco vincente di Modestino. Mantenuta la distanza fino a fine set chiuso dall’attacco di Battista sul 16-25.

Nel secondo il primo allungo è di Messina con l’attacco vincente di Payne che vale il primo break sul 2-4, poco dopo ancora l’americana mette raddoppia il vantaggio delle ospiti che toccano il +4 ma l’ace di Rossetto costringe coach Bosica al time out sul 4-9. Al rientro prosegue il filotto di Akademia e a togliere il servizio a Rossetto ci pensa il muro di Bisegna per il 5-11. Continua lo strapotere di Akademia che tocca il +9 sul 9-18 costringendo le locali al nuovo discrezionale ma il set sembra ormai saldamente nelle mani delle peloritane. Altro ace di Rossetto per il 10-22, ma poi seguono cinque punti consecutivi di Pescara e tre sono muri a chiusura del set due attacchi vincenti di Battista e un errore delle locali per il 15-25.

Il terzo set si apre con due attacchi vincenti di Payne che valgono immediatamente il break. Saranno in totale cinque i punti dell’americana e uno di Mearini con Battista che martella al servizio per l’iniziale 1-6 che costringe la panchina della abruzzesi a interrompere il gioco. Al rientro leggera reazione delle locali che si riportano sotto 9-11, ma Akademia con gli attacchi di Battista e Payne si riporta avanti sopra 9-15 e coach Bosica costretto all’ultimo time out. Ma al rientro Akademia continua implacabile la sua corsa fino al +11 sul 13-24, l’errore di Tosic regala la vittoria ad Akademia dopo appena un’ora e venti di gioco.

Tabellino

Risultato finale: 16-25, 25-25, 13-25.

Durata: 25′, 22′, 23′.

Pescara: Tosic 10, El Mahi ne, Bassi 11, Formenti 3, Casarotti 0, Rumori ne, Cherepova ne, Becic ne, Bisegna 4, Martinez Volskis 2, Falcone 0, Stellati 0, De Fabritiis ne.

Allenatore: Giuseppe Bosica. Assistente: Filippo Orsatti.

Akademia: Battista 11, Martinelli ne, Catania 0, Ciancio ne, Modestino 4, Felappi ne, Mearini 2, Payne 23, Joly ne, Rossetto 11, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

