Deliziando i sensi con il Japanese Cotton Cake

Il dessert leggero e soffice dalla terra del Sol levante

Nel vasto universo della pasticceria giapponese, il Japanese Cotton Cake spicca come un’autentica gemma. Conosciuto anche come “Soufflé Cheesecake” o “Cotton Cheesecake”, questo dolce ha guadagnato popolarità per la sua consistenza soffice come una nuvola e il suo sapore delicato e leggermente dolce. Si tratta di un dolce che conquista i palati con la sua semplicità e la sua irresistibile morbidezza.

Origini e Tradizioni

Il Japanese Cotton Cake ha radici che affondano nel ricco terreno della tradizione giapponese, ma ha subito influenze e adattamenti nel corso del tempo. La sua storia inizia nel 1980 nella città di Osaka dove ancora oggi si vende la più famosa jiggle cake giapponese la “Rikuro’s Cheesecake”. Una torta che è intrisa di innovazione e creatività e che oggi è considerata un classico della pasticceria contemporanea.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti di base per preparare un delizioso Japanese Cotton Cake:

250g di formaggio cremoso (tipo Philadelphia), a temperatura ambiente

50g di burro

150ml di latte intero

50g di farina per dolci

20g di fecola di patate

4 uova, separati i tuorli dagli albumi

100g di zucchero

Succo di mezzo limone

Scorza grattugiata di un limone (opzionale)

Un pizzico di sale

Istruzioni per la preparazione

Preriscalda il forno a 150°C e prepara una teglia rotonda da 15 cm, rivestendola con carta forno sul fondo e sui lati. In una ciotola grande, mescola con una frusta il formaggio cremoso, il burro ed il latte caldo ma non bollente (diciamo a circa 60°) fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Aggiungi le farine setacciate (farina per dolci e fecola di patate) e mescola delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi anche il succo di limone e la scorza grattugiata, se desiderato. In un’altra ciotola, monta gli albumi con un pizzico di sale fino a formare picchi rigidi. Aggiungi gradualmente lo zucchero mentre continui a montare gli albumi. Incorpora gli albumi montati al composto di formaggio e farina, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto fino a che il tutto risulti ben amalgamato. Versa il composto nella teglia preparata e livella la superficie con una spatola. Metti la teglia in una più grande e riempila d’acqua calda fino a metà altezza della teglia del dolce. Il segreto della consistenza particolare di questa torta è la sua cottura a vapore o bagnomaria. Questo aiuterà a mantenere una cottura uniforme e a evitare che il dolce si secchi. Inforna il Japanese Cotton Cake nel forno preriscaldato e cuoci per circa 50-60 minuti, o fino a quando risulta dorato e gonfio. Una volta cotto, spegni il forno e lascia il dolce all’interno con lo sportello leggermente aperto per altri 10-15 minuti, poi tiralo fuori e lascialo raffreddare completamente sulla griglia.

Conservazione

Una volta raffreddato, il Japanese Cotton Cake può essere servito così com’è o accompagnato da una spolverata di zucchero a velo o frutta fresca. È meglio conservarlo in frigorifero e consumarlo entro 2-3 giorni per mantenere la sua consistenza soffice.

In conclusione, il Japanese Cotton Cake è una delizia culinaria che incanta i sensi con la sua leggerezza e delicatezza. Con la sua semplice eleganza e il suo sapore deliziosamente morbido, questo dolce giapponese è una scelta perfetta per chiunque cerchi un’esperienza dolce e raffinata.

Buon appetito!

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo