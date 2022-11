Akademia, coach Breviglieri: "Grande reazione della squadra" FOTO - Tempostretto

Gli scatti più belli della partita e le dichiarazioni dei protagonisti in conferenza stampa

MESSINA – La Desi Shipping Akademia Messina vince la sua prima partita in Serie A2, 23 anni sono passati da quando era capitato ad un’altra squadra femminile della città. In conferenza stampa i due allenatori hanno sottolineato il grande equilibrio in campo, concordi sul fatto che Messina ha avuto una grande reazione che l’ha portata alla vittoria. Una vittoria, come dichiara il libero di Akademia Giorgia Faraone, che “serviva e farà bene all’ambiente e allo spogliatoio”.

“Tranne il primo set – esordisce coach Marco Breviglieri nel post partita – credo che stasera il pubblico si sia divertito. Facciamo ancora tanti errori ma oggi ne abbiamo fatti meno dell’altra volta. Ci siamo risollevati dopo aver perso il terzo set ai vantaggi, loro hanno fatto tanti errori in attacco. Noi abbiamo giocato bene al centro e abbiamo fatto più muri dei nostri soliti numeri.

Rapporto errori punti è sbilanciato ancora per noi. Loro giocavano un po’ più morbido rispetto a Marsala. Dobbiamo imparare a gestire gli errori, faranno sempre parte del nostro percorso. Siamo riusciti a raggiungerli alle spalle nel quarto dopo aver perso il terzo in quel modo. Siamo partiti bene, siamo stati punto a punto ed eravamo in partita e questo aiuta a mantenere la serenità.

Valentina Mearini ha fatto una grande partita, tanti muri e tanti punti in attacco, giusto premiarla come migliore in campo. Come Valentina Martilotti, che conoscevo già, ne vorrei avere tante; anche se a volte questo suo impeto di fare se lo porta dietro, è così di carattere: prendere o lasciare”.

Giorgia Faraone, libero Akademia Sant’Anna

“Era importante per il morale e per lo spogliatoio fare punti e fare una prestazione che potesse portarci alla vittoria. Con tante sconfitte è difficile reagire, ma oggi siamo state brave. Siamo contentissime per tantissimi motivi questa sera. Non sono sempre calma e tranquilla, ma cerco di trasmettere il pensare alla palla dopo al resto della squadra. Sant’Elia era una squadra che difende tanto, ho apprezzato la loro difesa ma avrei preferito qualche errore in più (scherza, ndr). Sono rimaste attaccate alla partita anche loro e per questo è uscita una sfida avvincente e divertente”.

Giandomenico, coach Sant’Elia

“È stata una partita intensa in cui le squadre si sono equivalse, grande equilibrio anche nei numeri. Noi forse abbiamo sbagliato nei momenti più importanti. Partita che termina 17-15 al quinto dimostra equilibrio. Sapevo che sarebbe stata durissima. Il pubblico ha partecipato, ma le atlete non si sono fatte condizionare. Messina non ha mollato mai, noi neanche e la differenza è stata minima ed è andata a vantaggio della squadra di casa”.

