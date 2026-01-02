Galleria San Jachiddu, affidati lavori di adeguamento antincendio e manutenzione

Messina. Interventi per adeguarsi alle nuove norme e per la manutenzione nei prossimi due anni

MESSINA – Elevare gli standard di sicurezza del tunnel, adeguandolo alle più recenti normative antincendio. E’ quanto prevedono i lavori per la galleria San Jachiddu, arteria fondamentale di collegamento tra Giostra e Annunziata.

La necessità dell’intervento scaturisce dall’entrata in vigore della nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi” per le gallerie stradali, approvata dal ministero dell’Interno nel giugno 2025, che impone stringenti requisiti strutturali e impiantistici anche per le infrastrutture già esistenti. Il Dipartimento comunale Servizi Tecnici ha risposto pianificando una serie di opere volte a garantire la massima protezione per gli utenti della strada.

I lavori sono stati affidati mediante procedura diretta alla ditta Lipari Francesco S.r.l. di San Filippo del Mela, che ha presentato un ribasso dell’8,30%, per un importo contrattuale netto di circa 137mila euro.

I dettagli economici e la durata del cantiere

L’operazione complessiva comporta un impegno finanziario per l’Ente di circa 198mila euro, comprensivo di oneri per la sicurezza, Iva e somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti e accantonamenti di legge.

Il progetto, validato dal responsabile unico del procedimento, ingegnere Salvatore Ballì, e approvato lo scorso novembre, non si limiterà alla sola messa in sicurezza antincendio, ma riguarderà anche la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura. Secondo quanto stabilito dagli atti tecnici, l’affidamento avrà una durata complessiva di 753 giorni, cioè poco più di due anni, garantendo così una copertura prolungata per l’efficienza degli impianti e della sede stradale della galleria.