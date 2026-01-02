Messina. Manutenzione semafori, aggiudicato appalto triennale

Un investimento da 900 mila euro per la sicurezza stradale e l'efficienza di 106 impianti cittadini

MESSINA – Il Comune di Messina ha definito l’affidamento per la gestione e la cura della rete semaforica cittadina per il triennio 2025-2027.

L’appalto, basato su un importo a base di gara di circa 700mila euro, è stato assegnato alla J.L. Group S.R.L. (nel ruolo di capogruppo mandataria) in collaborazione con la Antonino Chillè S.R.L. (mandante). L’offerta presentata dal raggruppamento ha previsto un ribasso del 35,805%, portando l’importo contrattuale netto a 455.881 euro, per un totale complessivo di circa 556 mila euro comprensivo di Iva.

L’investimento totale previsto dall’amministrazione, che include anche le somme a disposizione e gli oneri accessori, ammonta a 907mila euro, ripartiti sulle tre annualità del bilancio di previsione.

Gli interventi previsti sulla rete

Il piano di manutenzione riguarderà complessivamente 106 regolatori semaforici dislocati su tutto il territorio comunale. Le attività affidate alla ditta vincitrice comprendono: la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti; il pronto intervento per guasti improvvisi o danni da incidenti; la manutenzione straordinaria e l’eventuale realizzazione di nuovi impianti semaforici; la cura di lanterne, sostegni, cavidotti e linee di alimentazione elettrica.