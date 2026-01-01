 Rodì Milici, trovato morto in casa un 59enne

Rodì Milici, trovato morto in casa un 59enne

Redazione

Rodì Milici, trovato morto in casa un 59enne

giovedì 01 Gennaio 2026 - 19:49

Intervento dei vigili del fuoco dopo che la compagna aveva lanciato l'allarme. Potrebbe essere stato fatale il monossido di carbonio da una stufa

RODì MILICI – A lanciare l’allarme è stata la compagna. Non aveva più notizie di Patric Hubner, 59 anni, di origine tedesca. Da qui l’intervento dei vigili del fuoco di Milazzo a Rodì Milici. E lo hanno trovato morto nella sua abitazione in via Dante. Sul posto personale del 118 e carabinieri della Compagnia di Barcellona.

L’ipotesi principale è che l’uomo abbia perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una stufa. Ma le indagini sono in corso.

L’immagine è di repertorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Disastro Sicilia tra sanità in tilt e inchieste giudiziarie
I fatti del 2025, un anno di cronaca nel Messinese
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED