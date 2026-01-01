Rodì Milici, trovato morto in casa un 59enne

Intervento dei vigili del fuoco dopo che la compagna aveva lanciato l'allarme. Potrebbe essere stato fatale il monossido di carbonio da una stufa

RODì MILICI – A lanciare l’allarme è stata la compagna. Non aveva più notizie di Patric Hubner, 59 anni, di origine tedesca. Da qui l’intervento dei vigili del fuoco di Milazzo a Rodì Milici. E lo hanno trovato morto nella sua abitazione in via Dante. Sul posto personale del 118 e carabinieri della Compagnia di Barcellona.

L’ipotesi principale è che l’uomo abbia perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una stufa. Ma le indagini sono in corso.

L’immagine è di repertorio.