Akademia continua a crescere e si vendica di Talmassons - Tempostretto

Vittoria a punteggio pieno per 3-1 nell'ultima dell'anno al PalaRescifina. La formazione di coach Bonafede conferma la terza posizione in Serie A2

MESSINA – Era la partita più attesa di questo turno e l’Akademia Città di Messina non l’ha fallita. Contro Talmassons all’andata era arrivata la prima sconfitta in stagione per le ragazze di coach Bonafede che quest’oggi hanno restituito il favore con gli interessi alla friulane davanti al proprio pubblico al PalaRescifina. Una vittoria in quattro set che permette di conquistare l’intera posta e confermare il terzo posto ottenuto proprio ai danni di Talmassons che perde contatto adesso con le peloritane.

Coach Bonafede manda in campo Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, Joly e Battista schiacciatrici, centrali Modestino e Martinelli ad alternarsi con Maggipinto libero. A partita in corso tanto spazio a Catania, con la formazione messinese che va con tre giocatrici in doppia cifra, le solite Payne e Battista e Joly, si ferma a nove Modestino. Coach Barbieri risponde con Eze al palleggio e Kavalenka opposto, schiacciatrici Hardeman e Populini, centrali Eckl e Costantini con libero Negretti. Prestazioni importanti per Hardeman e Kavalenka, entrambe oltre i venti punti, che però non servono ad evitare la sconfitta.

Il match, a dispetto dal risultato finale, con nessun set ai vantaggi e con Akademia che vincendo 3-1 conquista l’intera posta è stato molto in equilibrio per quasi due set e mezzo. Dimostrazione di maturità di Akademia che prosegue il percorso di crescita e ora, con 30 punti in classifica, ha un discreto vantaggio sulla quarta in classifica Talmassons che non regge alla prova del PalaRescifina. In casa Akademia ha perso una sola partita contro Perugia e, tolti quei tre set della sconfitta contro l’allora capolista, nelle restanti sei partite ha perso solo due set, compreso quello odierno.

Akademia Città di Messina – Talmassons 3-1

Risultato finale: 25-20, 22-25, 25-18, 25-21.

Arbitri: Antonino Di Lorenzo e Sergio Pecoraro.

Akademia: Battista 13, Martinelli 3, Catania 5, Ciancio 0, Modestino 9, Felappi ne, Mearini ne, Payne 25, Joly 14, Rossetto 1, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne, Caselli ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Talmassons: Bagnoli ne, Hardeman 24, Populini 5, Grazia ne, Monaco ne, Piomboni 1, Bole ne, Eze Blessing 4, Kavalenka 22, Gulich ne, Negretti 0, Eckl 8, Costantini 6.

Allenatore: Leonardo Barbieri. Assistente: Fabio Parazzoli.

Articoli correlati