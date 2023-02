Akademia dalla doppia faccia, Montecchio rimonta e vince al quarto - Tempostretto

Akademia cede in casa a Montecchio, una partita in cui a tratti ha giocato alla pari con la più quotata avversaria che passa per 1-3

MESSINA – A pochi giorni di distanza dalla maratona contro Vicenza l’Akademia gioca un’altra battaglia ma esce sconfitta. La settima caduta in casa e a differenza di domenica il quinto set, sfuma nel finale Montecchio si impone per 3-1, e quindi la squadra del presidente Costantino non muove la sua classifica.

Il valore dell’avversario non si discute, quarta forza del girone B di Serie A2 che tra l’altro ha sempre iniziato in vantaggio tutti e quattro i parziali. Akademia nel primo e quarto set è stata brava a rientrare, nel primo vincendo ai vantaggi. Nel quarto invece era riuscita a ribaltarla ma dal 22-18 si è spenta la luce e il parziale di 1-7 è valso l’intera posta a Montecchio.

Coach Breviglieri manda in campo nel sestetto iniziale Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Martilotti e Robinson, centrali Martinelli e Mearini con Faraone libero che si alterna come nelle ultime uscite con Ciancio. Coach Sinibaldi risponde schierando per Montecchio Bartolucci al palleggio opposto Mazzon, schiacciatrici Tanase e Angelina, centrali Barbazeni e Marconato con Maggipinto libero.

La top scorer è Mazzon (24 punti), opposto di Montecchio, segue Angelina, votata migliore in campo, con 20 punti. Tra le fila messinesi di distingue ancora Robinson 17 punti e bersagliata dai servizi avversari ed Ebatombo che torna in doppia cifra con 16 punti messi a segno e il primo set delle messinesi è merito suo. Qualche giorno di recupero poi la prossima sfida, complicatissima, contro la capolista Roma in trasferta domenica.

Akademia Sant’Anna – Montecchio 1-3

Subito break Montecchio, 1-4, con Angelina che spinge al servizio. I colpi di Robinson ed Ebatombo riportano Akademia sul risultato di parità (4-4). Errore in battuta dell’americana e ace a seguire di Mazzon e Montecchio si riporta avanti di un break (5-7). Altro ace, stavolta di Tanase e poi l’errore di Martilotti, permette alla formazione ospite di allungare sul massimo vantaggio di +4, sotto 6-10 coach Breviglieri spende il suo primo time out. Messina torna meglio in campo e con un parziale di 8 punti a 3 opera il sorpasso, 14-13, costringendo il coach ospite ad interrompere il gioco. L’equilibrio si rompe nuovamente, break di Akademia stavolta, con la schiacciata da seconda linea di Robinson che permette ad Akademia di allungare sul 17-15, il successivo punto di Martilotti regala il massimo vantaggio alle messinesi e sul 18-15 e Sinibaldi cambia momentaneamente palleggiatore e opposto, dentro Malvicini ed Esposito. Dopo aver rifiatato un paio di scambi tornano in campo Bartolucci e Mazzon e torna in partita anche Montecchio (21 pari). Robinson ed Ebatombo rimettono distanza nuovamente tra le locali e le ospiti e il coach ospite costretto al time out, il secondo, sul 23-21. Messina non si scompone e si procura due set point, il primo sfuma per errore in battuta di Ebatombo, il secondo viene annullato dal muro di Marconato. Akademia avrà un’altra occasione, poi Mazzon per Montecchio salirà in cattedra conquistando ai vantaggi due set point per la sua squadra, entrambe le volte sarà Martilotti a dire no. Nel finale sprint decisivo per le messinesi con Ebatombo, che prima mura e poi mette a terra il pallone del 29-27 che vale il primo parziale.

Il secondo parziale si apre come il precedente con Montecchio che tenta l’allungo, 1-4, ma viene subito tamponata da Messina che con il capitano Muzi a muro ristabilisce la parità. Le ospiti però riprendono da dove avevano lasciato e ricostruiscono il vantaggio massimo di +4, sotto 7-11 Breviglieri ferma il gioco. L’emoraggia non si interrompe e dopo due punti, persi, Messina costretta al secondo time out. Le locali tornano a segnare punti con Martilotti per l’8-14, l’ace di Marconato vale il vantaggio massimo, +8, e Breviglieri cambia Robinson, in confusione in ricezione, con Silotto. Torna a fare punti Akademia col primo tempo di Mearini, ma il set sembra andato con Montecchio che gestisce un vantaggio più che rassicurante. Le ospiti si procurano 11 set point sul 13-24. Il primo viene annullato da Martinelli, il secondo viene messo a terra da Marconato.

Anche il terzo set è una fotocopia degli altri due, subito break di Montecchio con Angelina al servizio che stavolta allunga fino all’1-5, fermata dal time out chiamato da coach Breviglieri. Al rientro infatti continua spingere al servizio la schiacciatrice ospite che solo alla settima battuta consecutiva, lunga, cederà la palla a Messina che riparte dal 2-8. Breviglieri intanto ha fatto entrare nuovamente Silotto per Robinson e questa volta il cambio non è temporaneo. L’inerzia è totalmente dalla parte di Montecchio che a metà set è avanti 16-7, Breviglieri costretto a spendere anche il suo secondo time out abbastanza presto. Altro buco scavato dalle ospiti con Marconato che resta in battuta sin troppo e al tempo stesso non concedono nulla murando tutti gli attacchi di Messina che torna a segnare punti sull’8-19. Montecchio prosegue il suo monologo e passa in testa nel match chiudendo il terzo parziale 25-12.

Il muro e poi l’ace di Bartolucci aprono anche il quarto parziale con Messina costretta a inseguire e Montecchio a fare il break e allungare sullo 0-5. Il muro di Catania, che ha iniziato nel sestetto iniziale in questo set al posto di Mearini, riaccende il Polivalente e il successivo turno in battuta di Muzi e i colpi di Catania e Ebatombo valgono il 7-7. L’errore in battuta di Silotto e i due ace consecutivi di Mazzon rimettono distanza tra le due formazioni e Breviglieri costretto al time out sotto 7-10. Akademia non si arrende e coi muri di Martinelli e Robinson riaggancia Montecchio e coach Sinibaldi sul 10 pari spende il suo primo time out. Al rientro è un’Akademia stile primo set e con Silotto ed Ebatombo ottiene il break sul 15-13. Massimo vantaggio per Messina col muro di Martinelli per il 19-16, il distacco non scende e sul 20-17 coach Sinibaldi chiama il time out. Grande difesa di Messina e poi il mani fuori di Ebatombo valgono il +4, 22-18. Montecchio non ci sta e col rientro dalla panchina di Bartolucci mette in crisi la ricezione di Messina, Breviglieri chiama time out sul 22-20, ma le ospiti proseguono la loro marcia e operano il sorpasso 22-23. Martilotti torna a segnare punti per Messina, ma il successivo punto di Angelina consente a Montecchio di guadagnarsi un match point sul 23-24. La sfida termina sull’errore di Martilotti.

Tabellino

Risultato finale: 29-27 14-25 12-25 23-25

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Martinelli 9, Catania 4, Ciancio ne, Martilotti 7, Mearini 4, Muzi 3, Brandi V. ne, Silotto 1, Robinson 17, Ebatombo 16, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio: Maggipinto 0, Muraro ne, Cometti 1, Barbazeni 6, Bartolucci 5, Mazzon 24, Marconato 7, Malvicini 0, Angelina 20, Tanase 10, Esposito 1, Nardelli 0, Brandi M. 1.

Coach: Marco Sinibaldi. Assistente: Mario Fangareggi.

Arbitri: Gianmarco Lentini di Milano e Sergio Pecoraro di Palermo.