Akademia-Imola, Bonafede: “Abbiamo subito la pressione della favorita”

MESSINA – Alla prima conferenza stampa coach Fabio Bonafede è rilassato, vittoria all’esordio e i tre punti in classifica sono il massimo a cui si potesse aspirare. È vero c’è stato un set lasciato per strada, ma lo aveva messo sicuramente in conto l’esperto coach siciliano sapendo che la squadra nel pre campionato ha dovuto fare i conti con la distanza dalle altre formazioni di pari categoria o categoria superiore. Ad inizio preparazione infatti sono arrivati solo i test con Melendugno e il trofeo Ponte di Legno. Akademia quindi, come già lo scorso anno, sarà costretta a forgiarsi definitivamente a campionato iniziato nelle prime giornate. Le squadre che sfideranno Akademia, vista dagli addetti ai lavori come la corazzata del girone, sanno che non avranno nulla da perdere e tireranno sempre a tutto braccio prendendosi i rischi, mentre Akademia dovrà convivere la la pressione di essere sempre favorita.

Altro punto che sottolinea Fabio Bonafede è che la squadra sta svolgendo ancora lavori di carico per prepararsi al meglio non alle prime partite ma alla stagione che sarà molto lunga. Sembra richiamare proprio l’esempio di Talmassons che lo scorso anno prevalse ai playoff mostrando una brillantezza superiore alle avversarie, Akademia e Busto Arsizio, dopo che tra stagione regolare e poule promozione non aveva occupato le primissime posizioni. A fianco del tecnico la capitano di Akademia Sant’Anna Giulia Carraro che ha paragonato questa prima uscita al primo giorno di scuola per un gruppo che tranne per le due confermate è quasi totalmente nuovo.

Le dichiarazioni post partita

Fabio Bonafede, allenatore Akademia Sant’Anna: “La partita è andata come me l’aspettavo, su di noi c’era un po’ di pressione da esordio ed emozione. Stiamo ancora facendo carichi di lavoro perché il campionato non si vince alle prime giornate, chi parte forte rischia di non arrivare in forma quando serve alla fine. Noi paghiamo un pre-campionato lontano da tutti, devo ringraziare la società che ci ha mandato a Ponte di Legno, ma negli ultimi venti giorni abbiamo giocato con squadre di B1. Useremo queste prime partite come fossero amichevoli e poi la squadra andrà in autonomia. Mi aspettavo una partita del genere, perché si trattava dell’esordio in casa per una squadra nuova e il gruppo troverà i suoi limiti quando sarà messo alle strette. Partite facili non ce ne saranno, chi gioca contro di noi non avrà niente da perdere a meno di non incontrare una squadra che avrà la nostra stessa pressione. Una pedina per sostituire Cabassa? Abbiamo fiducia nel gruppo che costruito, manca una pedina per completezza ma non qualitativamente”.

Giulia Carraro, capitano Akademia: “È sempre emozionante incominciare a giocare, c’è l’adrenalina della prima partita e qui giochiamo in un bel palazzetto con un bel clima ed è stato bello ricominciare. Quasi fosse stato il primo giorno di scuola, adesso inizia la parte bella. Speriamo pian piano di riuscire a riempire il palazzetto sempre di più e portare a casa i risultati. Per quanto riguarda la mia prestazione personale, il merito è anche delle mie compagne: se non arrivo alla ricezione o non ho delle attaccanti forti, posso fare qualsiasi cosa, ma non servirà a nulla.”.

