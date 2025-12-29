Messina. Il giorno di Francesco Gabbani a Piazza Duomo

Dopo Irama, appuntamento stasera con il concerto del cantante reduce da "X Factor" come giudice

MESSINA – Stasera tocca a Francesco Gabbani. Dopo il successo di Irama, oggi tocca a Piazza Duomo al cantante due volte vincitore a Sanremo. Reduce da “X Factor”, come giudice, il cantante si esibisce raccontando in musica quasi dieci anni di carriera. Dalla vittoria di “Amen” nelle Nuove proposte a quella nei big con “Occidentali’s Karma”, fino al secondo posto con “Viceversa” e l’ottavo con “Viva la vita” all’ultimo Sanremo.

“Gabbani evento speciale per arricchire il Natale a Messina”

Il sindaco di Messina Federico Basile si è detto “entusiasta di ospitare Gabbani in una serata che arricchirà le festività natalizie della nostra città. La sua musica, capace di coinvolgere un ampio pubblico, renderà ancora più speciale questo momento di festa. Questo concerto rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’attrattività di Messina, portando nuovi visitatori e creando un’occasione di incontro e condivisione per tutti, cittadini e turisti”.

L’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, ha aggiunto: “Questo concerto è un’altra tappa importante nel nostro ricco programma natalizio. Vogliamo offrire un’occasione di svago e intrattenimento che possa attrarre persone da fuori città, rendendo Messina sempre più un punto di riferimento per eventi di qualità. L’atmosfera di Piazza Duomo sarà davvero speciale, con una serata di musica che unisce la città in un’unica grande festa, dove tutti possano sentirsi parte di una comunità rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione collettiva”.

Articoli correlati