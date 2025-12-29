125 anni del calcio a Messina in una mostra al Palacultura

Stamattina il taglio del nastro. Oggi e domani l'evento con foto, maglie, cimeli e tanti ricordi

MESSINA – Il calcio che passione. Oggi e domani è in programma al Palacultura la mostra – evento sui 125 anni di storia del calcio a Messina. Stamattina il taglio del nastro alle 11. In esposizione foto, maglie, cimeli e tanti ricordi. L’iniziativa è organizzata dalla Società cooperativa Calcio Messina.

Appuntamenti ed eventi

Fra i diversi appuntamenti in programma, previsto per le 18.30 di oggi l’intervento di Marco Boncoddo. L’autore del libro “Fairplay, I ‘ngrisi del Messina Football Club”. ripercorrerà le tappe che hanno portato alla nascita del calcio nella città dello Stretto. Sarà inoltre consegnata la tessera di socio onorario della cooperativa ad Alessandro Parisi, uno dei calciatori più rappresentativi della recente storia del calcio messinese e attuale allenatore dell’under 19 peloritana.

Attività dedicati ai più piccoli

Martedì 30 dicembre, alle 11, è previsto invece un evento dedicato ai più piccoli. “Disegna tu la maglia del Messina” sarà una sorta di concorso riservato ai giovanissimi che potranno sbizzarrirsi e ideare la maglia biancoscudata. I vincitori saranno omaggiati con dei tagliandi d’ingresso, allo stadio Franco Scoglio offerti dalla cooperativa.

Alla mostra temporanea sono stati inviati dirigenti e tesserati dell’Acr Messina. Sarà un modo per incontrare esponenti della società e calciatori.