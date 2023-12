Akademia impone la sua legge in trasferta contro Bologna - Tempostretto

Nell'anticipo di Serie A2 la formazione peloritana rifila alle emiliane il terzo 3-0 del suo girone di ritorno e sale a quota 27 punti

BUDRIO – Fa festa Akademia Città di Messina al Pala Marani. Sconfitte senza possibilità di replica le locali della Vtb Fcredil Bologna che approcciano le fasi finali di tutti e tre i parziali inseguendo le ospiti peloritane. La sfida era l’anticipo della 12ª giornata del girone A di Serie A2 e non ha deluso le aspettative, perché Akademia ormai è considerata una grande. Nelle ultime tre sfide, da quando è iniziato il girone di ritorno, ha sempre vinto, portando a casa l’intera posta e senza cedere set.

In classifica sale a quota 27 punti e deve aspettare i risultati dagli altri campi per vedere se guadagnerà la posizione su Talmassons. All’andata il primo stop, sconfitta al tiebreak, era arrivato alla quarta proprio contro Talmassons che se dovesse mantenere la terza piazza in questa giornata dovrà poi difenderla a Messina domenica prossima nello scontro diretto.

Quanto alla partita contro Bologna coach Bonafede schiera il solito sestetto base che vede questa volta Joly preferita a Rossetto in banda con Battista. Solitamente è l’unico dubbio di formazione poiché poi la regia è affidata a Galletti con Payne suo opposto, centrali Modestino e capitan Martinelli con Maggipinto libero. Risponde coach Zappaterra con Saccani al palleggio e Fiore opposta, schiacciatrici Ristori e Lotti, centrali Tresoldi e Neriotti con Laporta libero.

Top scorer in campo per Messina, entrambe a quota 17 punti, Payne e Battista, quest’ultima più volte grazie ai suoi turni di servizio proficui ha permesso alla formazione siciliana di allungare nel punteggio. Buona partita anche per capitan Martinelli che si ferma a 10 punti, in stagione è la terza volta che raggiunge la doppia cifra personale.

Vtb Fcredil Bologna – Akademia Città di Messina 0-3

Primo punto subito muro di Messina con Battista. L’equilibrio dura fino a quanto Battista non va al servizio dove trova un ace e subito dopo complica la ricezione locale con Joly che chiude l’attacca e fa il break sul 4-6. Ma Bologna è in partita e rientra immediatamente impattando sul 7-7. Dal 9-8 Akademia trova quattro punti consecutivi, il break è operato dall’ace di Joly, poi il muro di Battista e l’attacco vincente di Payne valgono il massimo vantaggio di Messina e Bologna sotto 9-13 chiama il primo discrezionale. Al rientro l’appoggio di Payne vincente vale il nuovo massimo vantaggio sull’11-16. Sotto 14-19 altro time out locale visto che la partita continua sulla direzione di Messina. Nella fasi finali Akademia spreca tre set point dal 19-24 e coach Bonafede ferma saggiamente il gioco per spezzare il ritmo. Al rientro il primo tempo di Tresoldi annulla la quarta occasione per passare in vantaggio, ma il set arriva sul successivo errore in battuta di Lotti.

Piglio diverso per Bologna ad inizio secondo parziale che prova la fuga sul 2-0, ma Città di Messina si riporta in parità sul 3-3. La partita prosegue in equilibrio fino al 9-11 quando Akademia prova l’allungo, subito ricuce Bologna che però sul 14-14 subisce due muri consecutivi da Joly prima e Martinelli poi che valgono il nuovo break e in questo caso coach Zappaterra interrompe il gioco. Al rientro prosegue il buon momento di Città di Messina con Battista al servizio che vince un punto con una grande difesa di Maggipinto che si schianta anche contro i cartelloni degli sponsor. Questo evidentemente a livello psicologico fa molto nelle teste delle pallavoliste in campo tanto che il divario aumenta sino al massimo vantaggio nel secondo parziale di 15-22 per le ospiti e Bologna costretta al secondo discrezionale. A regalare il set point è Payne da seconda linea sul 19-24, a trasformarlo alla seconda occasione ci pensa Battista in diagonale.

Nuovamente buon avvio delle locali ma Messina dal 2-0 trova un parziale di 1-5 grazie ad un proficuo turno in battuta di Galletti. L’ace, ormai quasi una formalità, di Battista e il muro di Martinelli regalano il massimo vantaggio alle ospiti e sul 4-8 Bologna ferma il gioco. Al rientro coach Zappaterra si gioca la carta Tellaroli per sfruttarla anche al servizio ed è una mossa vincente perché Bologna torna sul 9-9 e coach Bonafede opera il primo cambio del match Joly-Rossetto. Messina interrompe la striscia di punti consecutiva delle locali e deve ricostruire il vantaggio e lo fa con l’attacco di Payne e il successivo ace di Rossetto che valgono il 10-12. Risponde immediatamente Bologna con il muro di Tresoldi e l’ace della stessa per il 12-12. Un doppio muro di Città di Messina e l’appoggio di Payne regala un nuovo break sul 15-18 ed ecco l’ultimo time out di Bologna per fermare l’inerzia. Al rientro allunga ancora Akademia che con gli attacchi di Battista e Payne trova un rassicurante +6 sul 15-21. Con Battista al servizio nuovo massimo vantaggio sul 16-23, e sette match point sul 17-24 per Messina che chiude, nonostante la reazione tardiva delle locali, alla quarta occasione con la fast di Dalila Modestino.

Tabellino

Risultato finale: 23-25, 20-25, 20-25.

Durata: 25’, 26’, 25’.

Arbitri: Marco Pazzaglini e Maurina Sessolo.

Akademia: Battista 17, Martinelli 10, Catania ne, Ciancio ne, Modestino 4, Felappi ne, Mearini ne, Payne 17, Joly 8, Rossetto 2, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Bologna: Ristori 5, Taiani ne, Del Federico ne, Fiore 12, Lotti 6, Tresoldi 9, Bongiovanni ne, Laporta 0, Bovolo 1, Neriotti 6, Rossi ne, Saccani 1, Tellaroli 5.

Allenatore: Andrea Zappaterra. Assistente: Marco Generali.

Articoli correlati