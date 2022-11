Akademia mai in partita, Martignacco espugna il Polivalente 0-3 - Tempostretto

L'Akademia perde per la prima volta in stagione 3-0, le friulane di Martignacco fanno festa a Messina

MESSINA – Arriva la terza sconfitta per l’Akademia Sant’Anna nel campionato di Serie A2. Questa fa male perché è la seconda che vede le avversarie portare via l’intera posta ed entrambe sono arrivate in casa al Polivalente della Cittadella: Marsala 1-3 e ora Martignacco 0-3. Per la Desi Shipping Akademia Messina un solo sussulto nel secondo parziale quando la squadra di coach Breviglieri è riuscita a portare le ospiti ai vantaggi, ma ha ceduto 24-26. Il primo e il terzo parziale non hanno avuto storia con le friulane che sono scappate via nel punteggio e hanno gestito.

Starting six per Akademia lo stesso delle ultime due uscite vittoriose: Muzi, Ebatombo, Composto, Mearini, Martilotti, Pertens, libero Faraone. A partita in corso buon contributo di tutte le altre a esclusione di Greta Catania che non vede mai il campo. Risponde Martignacco con in campo Sironi, Modestino, Allasia, Wiblin, Eckl, Cortella Tellone libero che sarà anche la migliore in campo. Offrendo una costante ricezione, pulita per Allasia (altra buona partita per lei) che ha servito le bocche da fuoco di Martignacco che si sono avvicinate tutte alla doppia cifra.

Akademia Sant’Anna – Martignacco 0-3

Stappa la sfida il tocco preciso di Ebatombo. Break ospite sul 5-7 al servizio Cortella, ma Akademia non molla e con l’ace di Muzi ribalta momentaneamente il discorso 9-7. Break deciso di Martignacco 9-12 e time out per l’allenatore di Messina. Sotto 9-14 Akademia non fa più punti, interrompe il digiuno Mearini su un bel primo tempo alzato ad una mano da Muzi, ma il risultato è 10-15. Martignacco allunga sul massimo vantaggio di 11-20. Il finale di set vede le ospiti in controllo chiudere con un vantaggio in doppia cifra 13-25.

Break immediato nel secondo parziale di Martignacco con l’ace di Modestino, la palla tocca il nastro e muore. Da 2-6 Akademia ha una reazione e accorcia con Pertens al servizio e gli attacchi di Martilotti per pareggio sul 9-9 e costringe coach Gazzotti al time out. L’Akademia torna sotto 9-12 e Breviglieri cambia in regia inserendo la Brandi. Il primo tempo e poi il muro di Mearini riavvicinano le locali alle friulane (13-14), muro di Composto e l’ace di Mearini regalano il pari 16. La partita in questa fase procede punto a punto ma Akademia non mette mai la testa avanti, sino al muro di Mearini sul 22-21, Martignacco chiede time out. L’ace di Sironi tra le proteste di Akademia che ricorre al time out riporta avanti Martignacco. Ebatombo impatta sul 23 pari, ma Eckl regala il set point alle friulane e Breviglieri spende anche il secondo time out prima che si troppo tardi e fa bene perché Cortella sbaglia il servizio. Si gioca la carta Varaldo Breviglieri ma la piemontese serve in rete e sull’attacco sucessivo Guzin buca le mani del muro e porta il secondo set a Martignacco 24-26.

Il doppio tocco in alzata di Brandi, la ricezione di Allasia e l’ace della stessa regalano lo 0-4 a Martignacco in apertura di terzo. Lo 0-5 fa propendere coach Breviglieri per il time out. Composto rompe il digiuno piazzando l’attacco dell’1-6 ma la partita è decisamente in salita. Akademia in confusione si affida agli errori (pochi) delle ospiti per restare agganciata, Ebatombo torna a mettere a terra un pallone sul 7-12. Sotto 7-14 Breviglieri spende anche il secondo time out, ma le ragazze messinesi non riescono a tirarsi fuori dalla fossa, anzi un tocco di seconda e poi un muro di Allasia allungano il margine 7-16. La partita scorre via facile per Martignacco 11-21, non ci saranno altri sussulti con le ospiti che chiuderanno senza particolari patemi 12-25.

Tabellino

Risultato finale: 13-25 24-26 12-25.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 1, Catania ne, Ciancio 0, Composto 4, Martilotti 6, Mearini 8, Muzi 2, Brandi 0, Silotto 0, Pertens 1, Ebatombo 12, Faraone 0.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Ferrara.

Itas Ceccarelli Martignacco: Cabassa 0, Allasia 5, Sironi 11, Modestino 4, Granieri, Lazzarin 1, Wiblin 13, Bole ne, Cortella 7, Tellone 0, Eckl 10, Guzin 0.

Coach: Marco Gazzotti.

Arbitri: Fabio Scarfò & Giorgia Spinnicchia.

