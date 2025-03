Akademia Messina ad un passo dai playoff, Bonafede: “Prestazione che dà autostima”

Importante vittoria in casa di Trento. Vincere contro Melendugno in casa mercoledì vorrebbe dire raggiungere matematicamente un posto ai playoff

MESSINA – Si chiude nel migliore dei modi una settimana che poteva essere disastrosa in casa Akademia Sant’Anna. La vittoria netta e con personalità ottenuta dalle supergirls in quel di Trento risolleva il morale della squadra e avvicina capitan Rossetto e compagne intanto alla certezza di giocarsi la promozione ai playoff.

Così coach Bonafede dopo la sfida contro Trentino: “Stasera (sabato, ndr) c’è stata la prestazione e ci serviva per l’autostima; è stata la serata giusta. Penso che la gente si sia divertita perché entrambe le squadre abbiamo fatto vedere un gran livello di pallavolo. Venivamo da un momento complicato e sono molto orgoglioso delle ragazze. Non abbiamo mollato mai; perfino nel terzo set, quando sembrava finito, l’abbiamo riaperto. Al di là del piazzamento, le squadre che faranno i play-off oramai sono quelle che attualmente occupano le posizioni utili”.

L’allenatore di Akademia chiosa facendo un richiamo ai playoff che ormai sono ad un passo. Già dalla prossima partita, nel turno infrasettimanale in casa contro Melendugno Messina potrebbe festeggiare l’accesso a questa terza fase del campionato. Una vittoria piena da tre punti contro la formazione pugliese chiuderebbe il discorso. Nel caso di sconfitta di Akademia, se arrivasse al tiebreak bisogna sperare che Brescia non ottenga l’intera posta. In quel caso paradossalmente ci sarebbe uno scenario in cui le due potrebbero concludere a pari punti e pari numero di vittorie la stagione e si andrebbe a guardare il quoziente set. Stessa situazione nel caso di sconfitta netta di Akademia, senza aggiungere punti e sconfitta al tiebreak per Brescia. Nel caso invece di sconfitta di Brescia con qualsiasi risultato Messina sarebbe certa dei playoff.

Numeri della prima metà della seconda fase

A Trento è andata in archivio il girone d’andata della pool promozione. Messina ha giocato due partite in casa e tre in trasferta, quindi nelle prossime cinque avrà questo piccolo vantaggio di giocare una volta di più in casa. Sono arrivate tre vittorie e due sconfitte e brucia come la sfida persa al tiebreak contro Busto Arsizio abbia visto Akademia vincere più punti delle avversarie. Quella contro la Futura Giovani sarà certamente la partita più difficile del girone di ritorno della pool in quanto si giocherà a Busto Arsizio.

In questa prima metà della seconda fase coach Bonafede si è affidato sempre a Carraro, Olivotto e Caforio partenti nello starting six in cinque incontri su cinque. Poi ha variato spesso provando a fare più spazio a Vernon e Babatunde provando varie staffette con Mason, Rossetto e Modestino. In una sola occasione, quando non è stata bene, Diop è partita dalla panchina ma resta la giocatrice più pericolosa di Akademia.

Per l’opposto peloritano 115 punti solo nelle cinque partite della pool, una media monstre di 23 punti a partita. La seconda miglior realizzatrice della pool è Rossetto (57) seguita dall’americana Vernon (47), lì vicino poi si trovano Mason (44) e Olivotto (43). Tre le atlete non utilizzate per nulla in questa seconda fase il secondo libero Norgini e il secondo palleggiatore Trevisiol.

Risultati e classifica pool promozione

Itas Trentino – Akademia Sant’Anna 1-3

Costa Volpino – Melendugno 1-3

San Giovanni in M.no – Esperia Cremona 3-0

Brescia – Padova 1-3

Macerata – Busto Arsizio 3-1

San Giovanni in Marignano 61 punti (20 vittorie)

Macerata 56 (19)

Akademia 53 (18)

Busto Arsizio 49 (17)

Itas Trentino 45 (16)

Brescia 40 (14)

Padova 38 (13)

Cremona 35 (11)

Melendugno 34 (11)

Costa Volpino 30 (9)

