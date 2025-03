Akademia Messina ai playoff da quarta, Ferrara: “Il nostro sistema di gioco ha funzionato”

A commentare l'ultima della pool promozione c'è il vice di Bonafede e il vice capitano Caforio: "Posizione relativa, in questo momento servono energie positive"

MESSINA – Il post partita, dopo la vittoria di Akademia Sant’Anna contro Itas Trentino, è vissuto con gli smartphone in mano alla ricerca di notizie sulla sfida tra Busto Arsizio e Macerata, alla fine prevalgono le cocche che infliggono alle marchigiane, già certe della seconda posizione, la prima e unica sconfitta del loro cammino in pool promozione. Quarto posto dunque per Akademia Sant’Anna, stessi punti di Busto Arsizio che ha una vittoria in più.

Semifinale con l’eventuale bella in trasferta ma questo non deve preoccupare se la squadra scenderà in campo con l’intensità vista questa sera al PalaRescifina la serie potrebbe essere chiusa in due gare. Appena finita la partita le atlete siciliane non vanno a salutare i tifosi posizionati nella Curva, una cosa irrituale visto che in caso di vittoria era sempre successo. In sala stampa non viene coach Bonafede, ma c’è il suo vice Flavio Ferrara con il vice capitano Giorgia Caforio.

Dichiarazioni di Akademia Sant’Anna

Flavio Ferrara, secondo allenatore Akademia Sant’Anna: “Ringrazio chi è venuto a vedere la partita e vi siete resi conto che le ragazze quando vogliono possono e possiamo giocare ad alto livello. Noi l’abbiamo sempre detto quali sono i nostri obiettivi, quando giochiamo bene c’è da fare i complimenti alle ragazze, oggi è stata una bella partita. Dopo una seconda fase difficile ci giochiamo le nostre chance in semifinale. Oggi si è visto un grande muro difesa, quella parte di gioco che a noi piace di più, frutto di grande ricezione e c’è stata anche un buon cambio palla. I numeri sono stati buoni, l’organizzazione del sistema di gioco ha funzionato e la squadra si è aiutata nei momenti di difficoltà. Se oggi siamo per il secondo anno in semifinale la società ha lavorato bene per questo obiettivo e siamo consapevoli che è stata una tappa, ci riposiamo domani e lunedì penseremo a Busto Arsizio”.

Giorgia Caforio, libero Akademia Sant’Anna: “La posizione è molto relativa, noi non siamo quelle di tre giorni fa, oggi come altre volte siamo riuscite ad esprimere la nostra forza e aspetteremo la semifinale come fatto in quelle precedenti. A parte la partita di Melendugno, che non abbiamo mai giocato, quella prima l’abbiamo giocata ma senza concretizzarla, con Busto Arsizio e Cremona abbiamo dimostrato. Parlare tra noi serve ma serve anche fare, lavorare in palestra con atteggiamento giusto questo ci porta a risolvere eventuale problematiche che ci sono. Coi tifosi? In questo momento abbiamo bisogno di tante energie positive e di unire la squadra, dal nostro punto di vista non è successo niente”.

Rossella Olivotto, centrale Akademia Sant’Anna nell’intervista dal campo post partita ha detto: “Oggi abbiamo fatto una bella partita, ci siamo riscattate giocano una bella pallavolo, soprattutto nei fondamentali, tutte le ragazze hanno dato il 100%, c’è stata una bella reazione. Abbiamo approcciato la partita con la testa libera, abbiamo spinto sin dall’inizio e siamo state aggressive in campo. Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo e mentalmente sappiamo non è facile. Questa bella partita di oggi ci dà una bella spinta per questi playoff”.

Dichiarazioni dell’Itas Trentino

Michele Parusso, allenatore Itas Trentino: “Non siamo entrate bene in partita, eravamo scomposte e se lasci spazi a Messina succede questo. Avevano due assenze Giuliani e Kosareva, nella prossima settimana speriamo di avere più tempo per fare allenamenti e provare cose nuove. Sono d’accordo sul fatto che siamo le due squadre più deluse per motivi diversi, adesso ci togliamo di dosso un po’ di pressione. Noi abbiamo comunque le armi per competere con Macerata, già in passato per lunghi tratti abbiamo tenuto testa a loro. Il nostro muro secondo me non lavorava col tempo giusto, Diop ha dei colpi e angoli interessanti e fuori categoria. Noi dovevamo provare a farla innervosire”.

Silvia Fiori, libero Itas Trentino: “Ci è mancata aggressività, loro attaccavano e battevano forte, noi in campo siamo state remissive e così non si può affrontare questa fase del campionato. La fortuna in questa stagione non è stata dalla nostra parte, noi restiamo a galla perché abbiamo un roster di alto livello. Oggi non ha funzionato quasi niente, il muro-difesa è tra queste e sicuramente c’è merito di Messina dall’altra parte. C’è mancato molto ordine, noi arriviamo qui da un’altra trasferta ma non è una scusa e non cerchiamo alibi. Non avevamo meno voglia di Messina, volevamo prenderci il playoff in campo e non aspettare il risultato di Brescia, la voglia non ci è mancata forse un po’ di aggressività si”.

