Akademia Messina, buon test con Marsala. Ferrara: “Lottato su ogni pallone”

La formazione peloritana ha ospitato il Marsala Volley di B1. Venerdì e sabato altri test match contro Melendugno, formazione di pari categoria

MESSINA – Proficuo test match per Akademia Sant’Anna al “PalaRescifina” che nel pomeriggio del 17 settembre ha ospitato il Marsala Volley, club di B1. Compiuto un ulteriore passo di avvicinamento al campionato di A2, al via il prossimo 6 ottobre. Formula inedita per una gara di volley, con parziali a rotazioni bloccate, che ha consentito di mettere a punto soluzioni offensive e contromisure difensive, nell’ambito di una vasta variabilità di situazioni di gioco provate. Venerdì 20, alle ore 18, e sabato 21, alle ore 17, si replicherà, ancora al PalaRescifina. Ospite, questa volta, la Volley Melendugno, altra formazione del prossimo torneo di A2.

Nello starting six, Akademia Sant’Anna con Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Olivotto e Modestino, posto 4 Rossetto e Mason, libero Norgini. 1° allenatore Fabio Bonafede, 2° allenatore Flavio Ferrara. Marsala Volley in campo con Grippo in regia, suo opposto Varaldo, centrali Zingoni e Cecchini, posto 4 Pozzoni e Meniconi, libero Oggioni. 1° allenatore Luca D’Amico, 2° allenatore Lucio Tomasella. Presente in panchina l’ultima arrivata, Adanna Rollins, sul taraflex nella fase conclusiva del test. Ex dell’occasione: Barbara Varaldo, in maglia Akademia nelle stagioni 2021-22 e 2022-23, Maria Chiara Norgini, con Marsala nelle due precedenti annate.

Il vice Ferrara: “Un ottimo allenamento”

Cresce la condizione fisica, in luce grazie ad una buona reattività mostrata in fase difensiva e velocità nella costruzione del gioco. Questa la dichiarazione del secondo allenatore, Flavio Ferrara: “Un altro passo in avanti in questo periodo di preparazione. Continuiamo a costruire efficienza nei meccanismi e organizzazione di gioco. E’ stato un ottimo allenamento in cui era importante mantenere il nostro ritmo, senza adattarci all’avversario di fronte. Accogliamo questo passaggio ulteriore, cogliendo il significato di questo test match, attraverso la raccolta di dati che è emersa. Brave le ragazze che stanno mostrando, su ogni pallone, una forte volontà di far bene insieme. Questo ci fa ben sperare per il futuro. Adesso, aspettiamo i prossimi appuntamenti, nel fine settimana, ma soprattutto l’inizio del campionato” ha concluso Ferrara.