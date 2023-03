Akademia Messina comincerà il suo percorso salvezza a Lecco - Tempostretto

Dalla Poule Salvezza si salvano in cinque su undici, Akademia Sant'Anna chiamata ad una grande seconda parte di stagione

MESSINA – La Desi Shipping Akademia Messina ha vissuto da spettatrice l’ultima giornata di stagione regolare in Serie A2. Nel girone B, mentre Muzi e compagne osservavano un turno di riposo, Marsala ha ottenuto un’importante vittoria contro il Vicenza Volley, entrambe le squadre saranno concorrenti a distanza per la salvezza di Messina. La squadra cara al presidente Costantino ha terminato al terzultimo posto nel girone B e nella seconda parte di stagione affronterà le ultime sei del girone A portandosi dietro i 14 punti ottenuti in stagione regolare.

La nuova classifica, che potete leggere sotto, sancirà chi manterrà la categoria, la Serie A2 di pallavolo, e chi invece scenderà in serie B. L’Akademia nelle ultime settimane aveva già provato a invertire la tendenza con gli innesti di Martinelli, centrale di esperienza, e l’americana Robinson, dimostratasi una macchina da punti. Ma nell’ambiente messinese è stato necessario anche un cambio in panchina con Breviglieri che ha lasciato il posto a Fabio Bonafede, che nella prima uscita aveva già fatto vedere dei miglioramenti dal punto di vista caratteriale.

Missione permanenza in A2

Il cammino non sarà facile perché delle undici squadre che comporranno il “girone salvezza” solo cinque si salveranno, mentre per le altre sei ci sarà l’amaro verdetto della retrocessione. Ogni squadra giocherà andata e ritorno contro ogni squadra del girone avversario, Akademia quindi non incontrerà nuovamente le altre formazioni del girone B. Nella nuova classifica stilata per questo motivo le squadre del girone di Akademia sembrano rincorrere: a differenza delle squadre del girone A hanno osservato un turno di riposo nella stagione regolare e avranno invece due partite in più in questa seconda parte di stagione. Un piccolo bonus da far fruttare.

Il cammino di Akademia comincerà, come già era stato nello storico esordio con Soverato in A2 in trasferta, le peloritane infatti apriranno il loro cammino a Lecco domenica prossima. Poi la sfida in casa a distanza di sette giorni contro il fanalino di coda del girone A Club Italia e a seguire turno infrasettimanale a Cremona, con domenica ritorno a Messina contro Como. La quinta sarà nuovamente in casa contro Offanengo e poi ultima d’andata in trasferta a Castelnuovo Rangone nel modenese. Girone di ritorno a campi invertiti con turno infrasettimanale il 26 aprile, sempre contro Cremona. La stagione si chiuderà il 14 maggio davanti al proprio pubblico alla Cittadella Sportiva Universitaria, in quella data la Desi Shipping Akademia Messina potrebbe conoscere il suo destino.

La classifica del Pool Salvezza

Zona salvezza

Volley Como 28 punti

Cremona 24

Lecco 22

Vicenza Volley 21**

Offanengo 21

Zona retrocessione

Castelnuovo Rangone 21

Sant’Elia 15**

Messina 14**

Marsala 12**

Perugia 9**

Club Italia Milano 9

**due partite in meno

