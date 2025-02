Akademia Messina inizia bene la pool promozione, vittoria piena contro Melendugno

Nella prima della seconda fase le peloritane cedono il secondo set, per il resto la partita fila via liscia. Ottavo successo fuori casa e tre punti in più in classifica

LECCE – Dopo una settimana di pausa, in cui si è giocata la finale di Coppa Italia, è ripreso il campionato di Serie A2 di pallavolo femminile con la seconda fase. Akademia Sant’Anna, in questa prima della pool promozione, era impegnata alla palestra polivalente “San Giuseppe Da Copertino” contro Melendugno in trasferta. La formazione pugliese è stata superata in quattro set, rispettato quindi il pronostico con le pugliesi, tra le cue file figurava l’ex Joly, che arrivava da quinta del girone B avendo ottenuto 10 vittorie nella prima fase e portandosi dietro 31 punti, undici in meno delle peloritane.

Coach Bonafede manda in campo nel sestetto iniziale Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Vernon e Mason, centrali Olivotto e Modestino con Caforio libero. Rispondono le locali di coach Giunta con Caracuta in palleggio e Malik opposto, Tanase e Joly in banda, centrali Biesso e Riparbelli con Ferrario libero. A partita in corso cambia qualcosa il tecnico siciliano che manda in campo anche Rossetto e Babatunde, per la centrale è una delle migliori partite in termini di punti giocati e realizzati (12). Top scorer della sfida la solita Bintu Diop (17), ma l’Mvp della sfida se lo aggiudica il libero Giorgia Caforio.

Melendugno – Akademia Sant’Anna 1-3

Inizio con break per le locali che salgono 4-2, arriva la reazione delle ospiti con un contro parziale che le vede a loro volta provare la fuga sul 5-8. In questa fase Akademia in controllo e sul 7-11 la panchina pugliese interrompe per la prima volta il gioco. Vantaggio massimo in seguito all’ace di Diop sull’8-15, reazione ospite che si concretizza con quattro punti consecutivi ed è coach Bonafede a chiedere time out. Prosegue la rimonta ospite fino al rientro di Melendugno sul 17 pari. Passa nuovamente a condurre con break la formazione pugliese sul 19-17 e avvicendamento in posto quattro tra Vernon e Rossetto tra le file ospiti. Akademia non ci sta e con i punti di Olivotto, Diop e Rossetto rientra e supera sul 20-21. L’equilibrio viene rotto dalla pipe vincente di Rossetto che vale il set point sul 22-24, in battuta non forza Diop ma nel prosieguo dello scambio la sua parallela vincente regala il primo set ad Akademia.

Nel secondo lascia in campo Rossetto Akademia, come nel primo parziale Melendugno sale 4-2, reazione di Akademia che impatta grazie all’attacco vincente e poi il muro di Modestino (4-4). Arriva però un passaggio a vuoto di Messina, tre errori che portano le locali sul 7-4 e coach Bonafede chiede time out e sostituisce Modestino con Babatunde. Costretta all’inseguimento Akademia sotto di tre punti, con pazienza tornano sotto 12-11 ma poi subiscono nuovamente l’allungo delle locali e sul 14-11 segue nuovamente un time out della panchina siciliana. Non porta consiglio la pausa con Melendugno che aumenta il proprio vantaggio fino al 22-15, massimo vantaggio nel set, poco dopo le locali pareggiano nel conto dei set per 25-19.

Nel terzo set le due squadre viaggiano insieme fino al 4-4, poi Akademia piazza il break di quattro punti consecutivi, trovando il massimo vantaggio sul 10-20. Partita in cassaforte e set che arriverà sul muro vincente di Olivotto sul 16-25. Nel quarto nuova fuga vincente di Akademia (3-9), Melendugno non riesce mai a riportarsi sotto, massimo vantaggio delle ospiti sul 12-23, nel finale reazione inutile di Melendugno che capitola sotto l’attacco vincente ancora di Olivotto sul 19-25.

Tabellino

Parziali: 22-25, 25-19, 16-25, 19-25.

Durata: 31’, 29’, 28’, 29’.

Arbitri: Davide Morgillo & Danilo De Sensi, Davide Tolomeo (videocheck).

Mvp: Giorgia Caforio, libero di Akademia Sant’Anna.

Melendugno: Badalamenti ne, Caracuta 0, Ferrario 0, Passaro 0, Biesso 7, Joly 11, Andrich 9, Fioretti ne, D’Onofrio 0, Tanase 12, Maurotti ne, Malik 10, Riparbelli 13.

Allenatore: Simone Giunta. Assistente: Andrea Rotella.

Akademia Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto13, Carraro 4, Modestino 4, Vernon 2, Rossetto 9, Mason 12, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 12, Guzin ne, Diop 17.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

