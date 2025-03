Akademia Messina irriconoscibile, monologo di Melendugno al PalaRescifina

Per la prima volta in stagione le peloritane non vincono neanche un set, squadra spenta che non ha mai saputo reagire e incassa la quinta sconfitta stagionale

MESSINA – Akademia Sant’Anna incassa la sesta sconfitta stagionale, la terza in casa e la terza nella pool promozione nelle ultime quattro partite giocate. Non ottiene punti per la classifica e non vince neanche set, non accadeva da poco meno di un anno quando nell’aprile del 2024 contro Talmassons in gara tre della semifinale playoff aveva subito l’ultima sconfitta pesantissima in casa per tre set a zero. In quel caso anche i punti erano stati pochi, appena 59, oggi si è fatto peggio fermandosi a 56. La formazione di casa non è riuscita ad attaccare in modo cinico e spesso è stata murata facile. La difesa inoltre è stata molto fallosa sia in ricezione che su situazioni di difesa.

Nello starting xis coach Bonafede manda in campo Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Rossetto e Vernon, centrali Olivotto e Modestino con Caforio libero. Risponde coach Giunta con Caracuta al palleggio e suo opposto Tanase, schiacciatrici Andrich e Malik, centrali Biesso e Riparbelli con Ferrario libero. A partita in corso un po’ di spazio anche a Mason in seconda linea, Babatunde al centro e Bozdeva ma non si è mai riusciti a invertire la tendenza. Top scorer dell’incontro Alice Tanase (18 punti) che ritira a fine gara il premio di mvp della partita, dall’altra parte della rete, oggi non impiegata, c’era Jessica Joly ex di Akademia.

Akademia Sant’Anna – Melendugno 0-3

Iniziano meglio le ospiti che si portano avanti sul 2-6 approfittando anche di qualche invasione di troppo e coach Bonafede interrompe il gioco. Alla ripresa reazione di Akademia che si porta sul 7-9 e tocca alla panchina pugliese fermare il gioco. Si rientra e Messina torna sotto di uno (8-9) ma arriva il nuovo allungo ospite con quattro punti consecutivi di Melendugno, coach Bonafede toglie Rossetto e manda in campo Mason. Altra fiammata di Akademia che con Olivotto e Diop mura e Messina dimezza lo svantaggio (12-14). Melendugno riallunga e sotto 13-17 la panchina di casa riferma il gioco. Ma il set ha preso ormai la strada pugliese e le ospiti chiudono sul 19-25.

Non inizia meglio il secondo parziale con Messina che si ritrova ad inseguire sotto 1-5, dal 2-7 arriva la reazione con a chiudere la forbice i punti di Carraro, Modestino e Diop, corre ai ripari coach Giunta che sull’8-8 chiama time out. Al rientro il vantaggio aumenta fino all’11-8, ma Melendugno reagisce e impatta sul 13-13 e sorpassa di slancio, solo il time out di coach Bonafede sul 13-16 ferma il momento negativo di Messina. Le ospiti allungano fino al 14-19, dopo questo momento le locali hanno una reazione e dopo tre punti vinti consecutivamente la panchina pugliese richiede un time out. Al rientro Messina perde terreno e coach Bonafede ricorre ad un cambio togliendo capitan Rossetto e mandando in campo Bozdeva. Akademia sembra una squadra spenta e Melendugno veleggia facile verso il secondo set sul 18-24. Il primo tempo di Modestino annulla un set point, l’attacco di Vernon ne cancella un altro, il muro di Modestino-Carraro porta in dote un altro punto a Messina, sul 21-24 coach Giunta manda in seconda linea Badalamenti. Segue l’errore di Melendugno ma poi il tocco di seconda di Caracuta consegna il parziale alle ospiti sul 22-25.

Nel terzo inizia nello starting six per Messina Bozdeva al posto di Rossetto. La situazione non cambia con Melendugno che scappa 1-4 e coach Bonafede chiede time out. Parziale reazione locale fino al 5-7, poi arrivano altri errori, Melendugno allunga 5-9 e coach Bonafede butta nella mischia Babatunde. Massimo vantaggio delle pugliesi sul 9-15 e arriva il time out della panchina peloritana. Melendugno sembra procedere spedita verso la vittoria (11-18), partita che non avrà più nulla da dire e si concluderà per 15-25.

Tabellino

Parziali: 19-25, 22-25, 15-25.

Durata: 32′, 30′, 25′.

Arbitri: Luca Pescatore & Marco Pazzaglini, Luca Cardaci (videocheck).

Mvp: Alice Tanase, schiacciatrice Volley Melendugno.

Akademia Bozdeva 0, Norgini ne, Olivotto 7, Carraro 1, Modestino 8, Vernon 9, Rossetto 4, Mason 1, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 1, Guzin ne, Diop 14.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Melendugno: Badalamenti 0, Caracuta 1, Ferrario 0, Passaro ne, Biesso 8, Joly ne, Andrich 5, Fioretti ne, D’Onofrio ne, Tanase 18, Maurotti ne, Prato ne, Malik 11, Riparbelli 9.

Allenatore: Simone Giunta. Assistente: Andrea Rotella.