Akademia Messina missione compiuta in casa del Castelfranco Pisa

Una partita equilibrata ma che le atlete peloritane chiudono in quattro set conquistando l'intera posta

PISA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per Akademia Sant’Anna. Le messinesi superano in quattro set Castelfranco Pisa nella quarta giornata del girone A di Serie A2 femminile. Dopo due set molto accorti vinti lasciano il terzo alle avversarie che hanno dimostrato di non essere una comparsa andando a conquistarselo. Nel quarto è ripresa la battaglia che ha visto le due squadre arrivare insieme al fotofinish ma sono state ciniche le atlete di coach Bonafede a evitare di trascinarsi al tiebreak, conquistando così l’intera posta ed evitando in un PalaParenti caldissimo un quinto set che sarebbe stato un rischio. La formazione peloritana si porta a undici punti in classifica e attende i risultati delle avversarie dirette.

Nello starting six di Akademia Sant’Anna Giulia Carraro al palleggio e Bintu Diop suo opposto, schiacciatrici Chiara Mason e Aurora Rossetto, centrali Rossella Olivotto e Dalila Modestino con Giorgia Caforio libero. Per le padrone di casa coach di Pisa manda in campo Ferraro-Zuccarelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Salinas e Lotti centrali Colzi e Fucka con Bisconti libero. Per Messina ancora una Diop sugli scudi, quarta partita su quattro oltre i venti punti, 27 per l’esattezza. In doppia cifra anche Mason 16 e Olivoto 12, Rossetto si ferma a 9 alternata in campo con Rollins 7. Capitan Carraro ne fa 5 e Modestino e Babatunde, alternatesi a loro volta, ne mettono a referto 3 a testa.

Castelfranco Pisa – Akademia Sant’Anna 1-3

Nel primo set l’equilibrio è spezzato da Bintu Diop che con un ace realizza il punto del 3-5, poco dopo altro ace stavolta di Rossetto che vale il 5-8. Sotto 7-11 la panchina locale chiede time out, al rientro Akademia dilaga e scappa 8-15 costringendo coach Bracci a interrompere nuovamente il gioco. Massimo vantaggio di +10 (11-21) per le siciliane che subiranno poi un contro parziale delle toscane chiudendo però 17-25 grazie all’ace di Babatunde, subentrata in corsa a Modestino.

Nel secondo set la parità dura fino al 6-6 poi sono le locali a provare la fuga conquistando un break ma Messina resta a contatto fino a rientrare sull’11 pari facendo scattare il time out per Pisa. Al rientro i punti consecutivi di Akademia, con Mason al servizio, diventano quattro ed è la squadra di coach Bonafede ora ad avere un break di vantaggio sull’11-13, ma è solo un’illusione perché le toscane impattano e si riparte punto a punto. Dal 17 pari Akademia prova a scappare via, la palla messa a terra da Mason per il 17-19 fa correre ai ripari coach Bracci che interrompe il gioco. Al rientro Diop porta il massimo vantaggio alle peloritane +3 sul 19-22, poco dopo Babatunde porta Akademia al set point e sempre lei chiude il secondo set per 22-25.

Il terzo set si apre con le messinesi che dopo aver conquistato il primo punto ne subiscono quattro consecutivi, coach Bonafede chiede immediatamente time out. Al rientro le siciliane rincorrono da 8-3 fino all’8-6, segue il time out locale. Con Rossetto in battuta Messina impatta 8-8 grazie al punto di Mason, il quinto consecutivo. La reazione di Castelfranco però non è da meno con quattro punti consecutivi e a fermare il gioco ci pensa coach Bonafede sotto 12-8. Akademia dimezza lo svantaggio e per diverse rotazioni resta a questa distanza, poi Pisa riallunga sul 20-15, coach Bonafede rimanda in campo Modestino e si gioca la carta Rollins per provare a mischiare un po’ le carte. Qualcosa si muova e Messina ritorna sotto di due sul 20-18, la panchina toscana interrompe il gioco. Al rientro l’errore in attacco di Vecerina rimette a meno uno Messina, ma Pisa scappa ancora via fin sul 23-20. L’errore in battuta di Mason e l’attacco vincente di Zuccarelli consegnano il terzo set a Pisa sul 25-22.

Il quarto set resta in equilibrio fino all’8 pari, poi sono le locali a provare la fuga portandosi avanti 10-8. Immediata reazione per le atlete di coach Bonafede che impattano sul 10 pari e passano a condurre 10-11 costringendo coach Bracci al time out. Al rientro arriva il break per Akademia che allunga fino al 10-13. Dopo un lungo inseguimento le toscane impattano 20 pari e la partita resta in bilico fino al 23 pari quando Diop porta le compagne a match point e poi Modestino e Carraro murano Vecerina decretando la fine del match.

Tabellino

Castelfranco Pisa: Zuccarelli 15, Moschettini, Colzi 13, Salinas 18, Tosi, Vecerini, Ferraro 3, Tesi, Fucka 10, Fava, Lotti 2, Bisconti 0.

Allenatore: Marco Bracci. Assistente: Nicola Ficini.

Akademia Sant’Anna: Norgini, Olivotto 12, Carraro 5, Modestino 3, Rollins 7, Rossetto 9, Mason 16, Trevisiol, Caforio, Babatunde 3, Guzin, Diop 27.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Filippo Erman & Martin Polenta, Gabriele Pulcini (videocheck).

Parziali: 17-25, 22-25, 25-22, 23-25.