Milazzo, Eros Aricò è campione “Supermarecross 2025”

Eros Aricò, 20enne di Milazzo, è campione “Supermarecross 2025”. L’amministrazione Midili lo ha premiato con una targa

MILAZZO – Nella città del Capo una nuova eccellenza nell’ambito sportivo. Si tratta di Eros Aricò, 20enne qualificatosi come campione “Supermarecross 2025”. Eros Aricò si è aggiudicato il titolo presso il circuito di Rosolina Mare. Aricò, in sella alla sua KTM del team Milani, ha dominato entrambe le manche della categoria Ama Mx2.

Il milazzese Eros Aricò: “Adesso nuovi obiettivi”

Soddisfatto per questo risultato, il giovane 20enne ha commentato: «Ho fatto tanti sacrifici per allenarmi, ma quando arrivano questi risultati tutto resta alle spalle. L’obiettivo, adesso, è continuare a lavorare con impegno per raggiungere nuovi obiettivi».

Anche se giovane, Aricò ha già conquistato diversi risultati sportivi tra cui 9 podi nazionali, 7 vittorie di manche nazionali e 5 titoli regionali. Orgogliosa la famiglia, in particolare il padre Stefano che da sempre lo sostiene e lo accompagna alle gare.

Ad Aricò una targa commemorativa da parte dell’amministrazione comunale di Milazzo, rappresentata nell’occasione dall’assessore allo sport Antonio Nicosia che ha dichiarato: «Questo riconoscimento vuole essere l’occasione per testimoniare, con momenti simbolici, la politica dello sport che si svolge nella nostra città».